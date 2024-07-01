Що буде із мінімалкою та прожитковим мінімумом

Згідно з опублікованим документом, у період з 2025 по 2027 роки мінімальна заробітна плата складатиме 8 000 гривень, що відповідає її рівню у 2024 році. Відповідно, прогнозні розміри прожиткового мінімуму та рівня забезпечення прожиткового мінімуму на 2025-2027 роки планується залишити на такому ж рівні.

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Тобто, у 2025-2027 роках прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме:

для дітей віком до шести років – 2 563 гривні;

для дітей віком від шести до 18 років – 3 196 гривень;

для працездатних осіб – 3 028 гривень;

для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривню.

Щобільше, оплата праці працівників бюджетної сфери буде проводитися на основі посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, який залишається на рівні, встановленому у грудні 2024 року.