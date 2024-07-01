Что будет с минималкой и прожиточным минимумом

Согласно опубликованному документу, в период с 2025 по 2027 годы минимальная заработная плата будет составлять 8 000 гривен, что соответствует ее уровню в 2024 году. Соответственно, прогнозные размеры прожиточного минимума и уровня обеспечения прожиточного минимума на 2025-2027 годы планируется оставить на таком же уровне.

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То есть, в 2025-2027 годах прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит:

для детей в возрасте до шести лет – 2 563 гривны;

для детей в возрасте от шести до 18 лет – 3 196 гривен;

для трудоспособных лиц – 3 028 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность – 2361 гривну.

Более того, оплата труда работников бюджетной сферы будет проводиться на основе должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки, который остается на уровне, установленном в декабре 2024 года.