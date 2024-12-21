Кто может получить оздоровительные выплаты в 2025 году
Так деньги выплачивается один раз в год при предоставлении ежегодного отпуска за соответствующий рабочий год, сообщает 24 канал со ссылкой на Закон Украины "О государственной службе".
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На подобные средства могут претендовать такие лица:
- библиотекари;
- государственные служащие;
- работники домов культуры, музеев;
- медицинские и фармацевтические работники;
- должностные лица местного самоуправления;
- педагогические и научно-педагогические работники;
- работники бюджетных учебных заведений, которые не являются педагогическими или научно-педагогическими работниками.
Обратите внимание! Для каждой категории работников предусмотрены разные получения этой материальной помощи.
Какой размер оздоровительных выплат
Оздоровительные выплаты предоставляют в пределах фонда оплаты труда. Эти деньги планируют заранее и закладывают в смету.
В частности, для большинства работников бюджетных учреждений выплата предоставляется в размере не более одного должностного оклада раз в год при оформлении основного ежегодного отпуска. Так, если работник отработал неполное рабочее время, то размер помощи для него будет пропорционален отработанному времени.
Учтите! У разных госслужащих, служащих органа местного самоуправления оздоровительные равны размеру среднемесячной зарплаты.
Как получить оздоровительные выплаты
Главным условием получения оздоровительной выплаты является взятие ежегодного отпуска или его части.
Однако в случае ухода работника в дополнительный отпуск в связи с обучением или в отпуск для ухода за ребенком помощь на оздоровление не предоставляется.
В то же время решение о предоставлении материальной помощи оформляют приказами работодателя, поэтому человеку нужно написать два заявления:
- на ежегодный отпуск;
- на получение материальной помощи.
Важно! Если помощь на оздоровление выплачивают по решению руководителя и при наличии экономии фонда оплаты труда, то есть право написать заявление на ее получение в любой период.