Кто может получить оздоровительные выплаты в 2025 году

Так деньги выплачивается один раз в год при предоставлении ежегодного отпуска за соответствующий рабочий год, сообщает 24 канал со ссылкой на Закон Украины "О государственной службе".

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На подобные средства могут претендовать такие лица:

библиотекари;

государственные служащие;

работники домов культуры, музеев;

медицинские и фармацевтические работники;

должностные лица местного самоуправления;

педагогические и научно-педагогические работники;

работники бюджетных учебных заведений, которые не являются педагогическими или научно-педагогическими работниками.

Обратите внимание! Для каждой категории работников предусмотрены разные получения этой материальной помощи.

Какой размер оздоровительных выплат

Оздоровительные выплаты предоставляют в пределах фонда оплаты труда. Эти деньги планируют заранее и закладывают в смету.

В частности, для большинства работников бюджетных учреждений выплата предоставляется в размере не более одного должностного оклада раз в год при оформлении основного ежегодного отпуска. Так, если работник отработал неполное рабочее время, то размер помощи для него будет пропорционален отработанному времени.

Учтите! У разных госслужащих, служащих органа местного самоуправления оздоровительные равны размеру среднемесячной зарплаты.

Как получить оздоровительные выплаты

Главным условием получения оздоровительной выплаты является взятие ежегодного отпуска или его части.

Однако в случае ухода работника в дополнительный отпуск в связи с обучением или в отпуск для ухода за ребенком помощь на оздоровление не предоставляется.

В то же время решение о предоставлении материальной помощи оформляют приказами работодателя, поэтому человеку нужно написать два заявления:

на ежегодный отпуск; на получение материальной помощи.

Важно! Если помощь на оздоровление выплачивают по решению руководителя и при наличии экономии фонда оплаты труда, то есть право написать заявление на ее получение в любой период.