Как предлагают увеличить пенсию
Сейчас минимальная пенсия в Украине – менее 3 000 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Даниила Гетманцева.
Задумайтесь на минуту: пенсия для людей с инвалидностью с детства составляет сейчас всего 2 361 гривну. Неоднократно получаю вопросы от людей о том, как можно вообще выжить на такие выплаты,
– пишет депутат.
По словам Гетманцева, такие пенсии – проблема миллионов украинцев. Поэтому он собирается подать правки в Бюджет на 2026 год о пересмотре пенсий. По мнению нардепа, минимальная пенсия должна составлять не менее 4-4,5 тысяч гривен.
Какие сейчас минимальные пенсии?
3 038 гривен могут получить граждане, которые не работают, но имеют право на пенсию. В то же время пенсионеры 65+, имеющие полный стаж, минимально получают 3 758 гривен, а украинцы 70+ лет – 3 613 гривен.
Что известно о размерах пенсий в Украине?
- Украинская пенсия, а именно средние выплаты, выросла с 539 рублей в 1992 году до 5789 гривен в 2025 году, что составляет примерно 137 долларов 70 центов. Однако стоит заметить, что здесь сложно говорить о том, что покупательная способность и рост благосостояния произошли в 50 раз.
- Максимальная пенсия в Украине зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных и может достигать 23 610 гривен. Эту пенсию могут получать госслужащие, местные власти, ученые и народные избранники, а самая большая пенсия составляет 51 042 гривны благодаря специальным надбавкам.
- Повышение пенсий в Украине происходит ежегодно. Основная часть индексации в 2026 году будет рассчитана на основе 50% инфляции за 2025 год и 50% роста зарплат.