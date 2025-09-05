Как предлагают увеличить пенсию

Сейчас минимальная пенсия в Украине – менее 3 000 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Даниила Гетманцева.

Задумайтесь на минуту: пенсия для людей с инвалидностью с детства составляет сейчас всего 2 361 гривну. Неоднократно получаю вопросы от людей о том, как можно вообще выжить на такие выплаты,

– пишет депутат.

По словам Гетманцева, такие пенсии – проблема миллионов украинцев. Поэтому он собирается подать правки в Бюджет на 2026 год о пересмотре пенсий. По мнению нардепа, минимальная пенсия должна составлять не менее 4-4,5 тысяч гривен.

Какие сейчас минимальные пенсии? 3 038 гривен могут получить граждане, которые не работают, но имеют право на пенсию. В то же время пенсионеры 65+, имеющие полный стаж, минимально получают 3 758 гривен, а украинцы 70+ лет – 3 613 гривен.

Что известно о размерах пенсий в Украине?