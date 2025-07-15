Кто имеет минимальную пенсию почти 4 тысячи гривен?

В марте минимальная пенсия для таких лиц выросла с 3 370 до 3 758 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Какие пенсионеры имеют право на такую минимальную пенсию сейчас:

  • пенсионеры старше 65 лет, которые не работают и приобрели полный страховой стаж (то есть, 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин);
  • пенсионеры старше 80 лет, которые приобрели достаточно стажа: 25 лет – для мужчин, 20 лет – для женщин.

Выросла минимальная пенсия и для других пенсионеров:

  • 3 613 гривен – получают украинцы от 70 лет до 80 лет, которые имеют полный стаж 30/35 лет;
  • 3 323 гривен – пенсионеры в возрасте до 70 лет со страховым стажем 30/35 лет, а также лица с инвалидностью I группы (независимо от их возраста и количества приобретенного ими стажа);
  • 3 038 гривен – могут получить граждане, которые не работают, но имеют право на пенсию.