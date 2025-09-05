Какой стаж нужен для выхода на пенсию в Украине?

В 2026 году в Украине будут действовать три возрастных порога выхода на пенсию – 60, 63 и 65 лет. Для выхода на пенсию в 2026 году вам понадобится 32 полных года страхового стажа. пишет 24 Канал.

Выход на пенсию в 60 лет возможен только при наличии достаточного страхового стажа:

2025 год – не менее 32 лет;

2026 год – не менее 33 лет;

2027 год – не менее 34 лет;

с 2028 года – не менее 35 лет.

Выход на пенсию в 63 года предусмотрен для тех, кто не накопил стаж для оформления выплат в 60 лет. В таком случае требуются:

2025 год – от 22 до 31 года стажа;

2026 год – от 23 до 32 лет;

2027 год – от 24 до 33 лет;

2028 год – от 25 до 34 лет.

Выход на пенсию в 65 лет остается возможным при наличии минимального страхового стажа. С 2025 по 2028 год для этого потребуется от 15 до 24 лет стажа.

Эти нормы останутся неизменными до 2028 года. Если у человека менее 15 лет страхового стажа, пенсия не назначается – вместо нее выплачивается социальная помощь в минимальном размере, ориентировочно около 2 361 гривны (в зависимости от прожиточного минимума).

Что еще стоит знать о пенсиях в Украине?