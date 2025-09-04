Кто должен обратиться в ПФУ с заявлением?

Чтобы получать выплаты и в дальнейшем, указанным категориям людей следует заявление Пенсионного фонда о неполучении пенсии и страховых выплат на временно оккупированных территориях, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Предоставить в фонд важную информацию можно следующим образом:

онлайн – через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины. во время видеоконференцсвязи с работником Главного управления ПФУ (ответы на вопросы о выплатах зафиксируется в решении об установлении или неустановлении личности по результатам видеоидентификации). лично через подачу в сервисном центре Пенсионного фонда заявления о назначении, возобновления и продолжения выплаты пенсии, страховых выплат.

Как предоставить информацию онлайн? В разделе "Дистанционное информирование" необходимо поставить отметку возле соответствующей строки "Не получаю пенсию в другом государстве, в частности, от органов пенсионного обеспечения российской федерации" и напротив строки "Не получаю страховые выплаты в связи с НС/ПЗ или потерей кормильца от другого государства, в частности, от российской федерации".

Предоставить информацию лично можно почтовым отправлением или почтовым отправлением с объявленной ценностью. В то же время лицо, которое временно находится за границей, в адрес территориального органа ПФУ, где оно состоит на учете как получатель выплат, может отправить сообщение о получении или неполучении выплат от России вместе с удостоверением о пребывании в живых.

Важно! Также человек может указать необходимую информацию в заявлении о назначении, возобновлении и продолжении выплаты пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания), страховых выплат и отправить его вместе с удостоверением о пребывании в живых и дополнительными документами.

Кто еще может потерять пенсии?