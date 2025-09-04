Кто должен обратиться в ПФУ с заявлением?
Чтобы получать выплаты и в дальнейшем, указанным категориям людей следует заявление Пенсионного фонда о неполучении пенсии и страховых выплат на временно оккупированных территориях, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Предоставить в фонд важную информацию можно следующим образом:
- онлайн – через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины.
- во время видеоконференцсвязи с работником Главного управления ПФУ (ответы на вопросы о выплатах зафиксируется в решении об установлении или неустановлении личности по результатам видеоидентификации).
- лично через подачу в сервисном центре Пенсионного фонда заявления о назначении, возобновления и продолжения выплаты пенсии, страховых выплат.
Как предоставить информацию онлайн?
В разделе "Дистанционное информирование" необходимо поставить отметку возле соответствующей строки "Не получаю пенсию в другом государстве, в частности, от органов пенсионного обеспечения российской федерации" и напротив строки "Не получаю страховые выплаты в связи с НС/ПЗ или потерей кормильца от другого государства, в частности, от российской федерации".
Предоставить информацию лично можно почтовым отправлением или почтовым отправлением с объявленной ценностью. В то же время лицо, которое временно находится за границей, в адрес территориального органа ПФУ, где оно состоит на учете как получатель выплат, может отправить сообщение о получении или неполучении выплат от России вместе с удостоверением о пребывании в живых.
Важно! Также человек может указать необходимую информацию в заявлении о назначении, возобновлении и продолжении выплаты пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания), страховых выплат и отправить его вместе с удостоверением о пребывании в живых и дополнительными документами.
Кто еще может потерять пенсии?
- Не только те лица, что не предоставили информацию о неполучении выплат от России, могут потерять средства. Существуют случаи, когда пенсионеру могут прекратить выплату пенсий.
- Для возобновления выплаты следует обратиться в любой сервисный центр ПФУ с документом, удостоверяющим личность, и подать соответствующее заявление
- Срок возобновления пенсии составляет 10 дней после выяснения обстоятельств.