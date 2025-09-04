Хто має звернутися до ПФУ з заявою?

Аби отримувати виплати й надалі, зазначеним категоріям людей слід заяву Пенсійного фонду про неотримання пенсії та страхових виплат на тимчасово окупованих територіях, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Надати до фонду важливу інформацію можна таким чином:

онлайн – через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України. під час відеоконференцзвʼязку з працівником Головного управління ПФУ (відповіді на питання про виплати зафіксується в рішенні про встановлення або ж невстановлення особи за результатом відеоідентифікації). особисто через подання в сервісному центрі Пенсійного фонду заяви про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії, страхових виплат.

Як надати інформацію онлайн? У розділі "Дистанційне інформування" необхідно поставити позначку біля відповідного рядка "Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення російської федерації" та навпроти рядка "Не отримую страхові виплати у звʼязку з НВ/ПЗ або втратою годувальника від іншої держави, зокрема, від російської федерації".

Надати інформацію особисто можна поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю. Водночас особа, яка тимчасово перебуває за кордоном, на адресу територіального органу ПФУ, де вона перебуває на обліку як одержувач виплат, може надіслати повідомлення про отримання або неотримання виплат від Росії разом із посвідченням про перебування в живих.

Важливо! Також людина може зазначити необхідну інформацію в заяві про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), страхових виплат та надіслати її разом із посвідченням про перебування в живих і додатковими документами.

Хто ще може втратити пенсії?