Коли можна втратити пенсію?

Виплата пенсії може припинитися за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Виплату пенсій можуть припинити у таких випадках:

Якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

На весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

За заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

У разі смерті пенсіонера;

У разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

У разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством;

В інших випадках, передбачених законом (наприклад закінчення терміну навчання дітей, що отримують пенсію у разі втрати годувальника, або працевлаштування особи, яка одержує пенсію за вислугою років, на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років).

Для поновлення виплати пенсіонеру необхідно особисто звернутись до будь-якого сервісного центру ПФУ з документом, що посвідчує особу, та подати відповідну заяву. Строк поновлення пенсії – 10 днів після з’ясування обставин, що призвели до припинення, та за умови її відновлення.

Зауважте! Пенсію також можна втратити під час переїзду в інше місто чи область. Щоб і надалі отримувати виплати, достатньо звернутися до Пенсійного фонду та подати заяву про їх переведення.

