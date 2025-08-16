Чи припинять виплачувати пенсію після переїзду?
Переїзд в інший регіон не означає автоматичного припинення пенсії. Щоб і надалі отримувати виплати, достатньо звернутися до Пенсійного фонду та подати заяву про їх переведення, нагадує 24 Канал.
Під час переведення можна також змінити спосіб отримання коштів. Наприклад, перейти з поштових виплат на банківську картку або навпаки.
Зверніть увагу! При таких обставинах розмір пенсії не змінюється.
Таким чином, це повинні зробити:
- українці, які змінили місце проживання як тимчасово, так і назавжди;
- ті, хто оновив адресу реєстрації;
- пенсіонери, які хочуть отримувати гроші в іншому банку чи поштовому відділенні.
Подати заяву про переведення пенсії можна двома способами: особисто, звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду за новим місцем проживання, або онлайн через портал електронних послуг ПФУ, маючи кваліфікований електронний підпис (КЕП).