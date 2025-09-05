Який стаж потрібен для виходу на пенсію в Україні?
У 2026 році в Україні діятимуть три вікові пороги виходу на пенсію – 60, 63 і 65 років. Для виходу на пенсію у 2026 році вам знадобиться 32 повних роки страхового стажу. пише 24 Канал.
Вихід на пенсію в 60 років можливий тільки за наявності достатнього страхового стажу:
- 2025 рік – не менше 32 років;
- 2026 рік – не менше 33 років;
- 2027 рік – не менше 34 років;
- з 2028 року – не менше 35 років.
Вихід на пенсію в 63 роки передбачений для тих, хто не накопичив стаж для оформлення виплат в 60 років. У такому випадку потрібні:
- 2025 рік – від 22 до 31 року стажу;
- 2026 рік – від 23 до 32 років;
- 2027 рік – від 24 до 33 років;
- 2028 рік – від 25 до 34 років.
Вихід на пенсію в 65 років залишається можливим за наявності мінімального страхового стажу. З 2025 по 2028 рік для цього буде потрібно від 15 до 24 років стажу.
Ці норми залишаться незмінними до 2028 року. Якщо у людини менш як 15 років страхового стажу, пенсія не призначається – замість неї виплачується соціальна допомога в мінімальному розмірі, орієнтовно близько 2 361 гривні (залежно від прожиткового мінімуму).
Що ще варто знати про пенсії в Україні?
- Якщо страхового стажу виявляється недостатньо для оформлення пенсії, існують два способи розв'язати це питання. Найпростіший з них – це продовжити трудову діяльність до досягнення необхідної кількості років. Для тих, хто бажає піти на пенсію у запланований строк і має таку фінансову можливість, доступна інша опція – офіційне придбання недостатнього страхового стажу.
- Розмір пенсійних виплат та право на їх отримання визначається наявним страховим стажем. Наприклад, для виходу на пенсію у 60-річному віці, якщо трудову діяльність розпочато у 25, необхідно мати 35 років стажу. У такому разі приблизний розмір виплати може становити близько 3,8 тисячі гривень.
- Станом на 2025 рік мінімальну пенсію в Україні встановлено у розмірі 2 361 гривня. Окремо регулюються виплати для військовослужбовців, які отримали поранення чи захворювання через війну. Їхнє пенсійне забезпечення не може бути нижчим за 9 478 гривень і може зрости до 16 847 гривень залежно від групи інвалідності.