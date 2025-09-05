Який стаж потрібен для виходу на пенсію в Україні?

У 2026 році в Україні діятимуть три вікові пороги виходу на пенсію – 60, 63 і 65 років. Для виходу на пенсію у 2026 році вам знадобиться 32 повних роки страхового стажу. пише 24 Канал.

Дивіться також Яка пенсія по інвалідності чекає на людей без стажу і хто її може отримати

Вихід на пенсію в 60 років можливий тільки за наявності достатнього страхового стажу:

2025 рік – не менше 32 років;

2026 рік – не менше 33 років;

2027 рік – не менше 34 років;

з 2028 року – не менше 35 років.

Вихід на пенсію в 63 роки передбачений для тих, хто не накопичив стаж для оформлення виплат в 60 років. У такому випадку потрібні:

2025 рік – від 22 до 31 року стажу;

2026 рік – від 23 до 32 років;

2027 рік – від 24 до 33 років;

2028 рік – від 25 до 34 років.

Вихід на пенсію в 65 років залишається можливим за наявності мінімального страхового стажу. З 2025 по 2028 рік для цього буде потрібно від 15 до 24 років стажу.

Ці норми залишаться незмінними до 2028 року. Якщо у людини менш як 15 років страхового стажу, пенсія не призначається – замість неї виплачується соціальна допомога в мінімальному розмірі, орієнтовно близько 2 361 гривні (залежно від прожиткового мінімуму).

Що ще варто знати про пенсії в Україні?