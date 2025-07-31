Какое будет повышение пенсионных выплат в 2026 году?
Под перерасчет попадает именно солидарная трудовая пенсия, передает 24 Канал.
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Социальные и другие виды выплат могут пересчитать благодаря отдельным решениям правительства. Однако обязательная индексация, традиционно проводится в марте, касается денежной помощи для большинства пенсионеров Украины.
Размер индексация определяется так:
- 50% от инфляции за прошлый год (в 2026 году будут брать показатель за 2025);
- 50% от темпов роста заработной платы в стране за тот же период.
Обратите внимание! Таким образом определяются процент для индексации. В частности в 2025 году пенсии проиндексировали на 11,5%.
Как на пенсии влияет прожиточный минимум?
В то же время прожиточный минимум в Украине тоже влияет на пенсии. Этот показатель помогает рассчитать ряд социальных выплат, налоговых льгот и тому подобное. Его определяют в соответствии с темпами инфляции.
Согласно проекту Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, размер прожиточного минимума будет выглядеть следующим образом:
- дети до 6 лет в 2026 году – 2 783 гривны;
- дети от 6 до 18 лет в 2026 году – 3 471 гривна;
- трудоспособные лица в 2026 году – 3 288 гривен;
- лица, утратившие трудоспособность в 2026 году – 2 564 гривны;
Обратите внимание! Так в 2025 году в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность осуществился перерасчет минимальных и максимальных размеров пенсий, надбавок, повышений, других доплат к пенсии, которые исчисляются с учетом этого показателя.