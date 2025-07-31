Какое будет повышение пенсионных выплат в 2026 году?

Под перерасчет попадает именно солидарная трудовая пенсия, передает 24 Канал.

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Социальные и другие виды выплат могут пересчитать благодаря отдельным решениям правительства. Однако обязательная индексация, традиционно проводится в марте, касается денежной помощи для большинства пенсионеров Украины.

Размер индексация определяется так:

50% от инфляции за прошлый год (в 2026 году будут брать показатель за 2025);

50% от темпов роста заработной платы в стране за тот же период.

Обратите внимание! Таким образом определяются процент для индексации. В частности в 2025 году пенсии проиндексировали на 11,5%.

Как на пенсии влияет прожиточный минимум?

В то же время прожиточный минимум в Украине тоже влияет на пенсии. Этот показатель помогает рассчитать ряд социальных выплат, налоговых льгот и тому подобное. Его определяют в соответствии с темпами инфляции.

Согласно проекту Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, размер прожиточного минимума будет выглядеть следующим образом:

дети до 6 лет в 2026 году – 2 783 гривны;

дети от 6 до 18 лет в 2026 году – 3 471 гривна;

трудоспособные лица в 2026 году – 3 288 гривен;

лица, утратившие трудоспособность в 2026 году – 2 564 гривны;

Обратите внимание! Так в 2025 году в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность осуществился перерасчет минимальных и максимальных размеров пенсий, надбавок, повышений, других доплат к пенсии, которые исчисляются с учетом этого показателя.