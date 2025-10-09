Які умови для нарахування пенсії?

Пенсію у разі втрати годувальника вдові військового призначають за законом № 2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Закон передбачає, що вдові військового пенсію по втраті годувальника призначають незалежно від того, чи перебувала вона на утриманні чоловіка.

Виплати нарахують за таких умов:

вдова належить до непрацездатних осіб;

жінка є дружиною військовослужбовця, військовослужбовців, що загинув, помер, пропав безвісти під час служби або пізніше внаслідок травм чи захворювань, що пов'язані зі службою.

дружина військового втратила джерело доходу після смерті годувальника.

Які пенсійні привілеї має вдова військового?

За законом, дружина військового, який загинув чи помер на військовій службі, також має право на призначення дострокової пенсії за віком, пише ПФУ. Проте для цього мають бути виконані певні умови:

жінка має досягти 50 років

у неї має бути наявний стаж не менше 20 років.

Після досягнення 55 років пенсія вдові за загиблого військовослужбовця призначається незалежно від тривалості страхового стажу.

Який розмір пенсійних виплат?

Пенсія розраховується як відсоток від грошового забезпечення померлого годувальника, враховуючи обставини його смерті.

Якщо військовий загинув під час виконання військової служби, пенсія вдові нараховується у розмірі 70% від його грошового забезпечення.

Якщо смерть настала через нещасний випадок не на службі розмір виплат становить 30% від заробітку військового.

Незалежно від причини смерті годувальника, мінімальний та максимальний розміри пенсії в разі втрати годувальника застосовуються до кожного непрацездатного члена сім’ї окремо,

– наголошують у ПФУ.

Важливо! Також вдова може отримати пенсію у разі втрати годувальника, якщо має право на пенсію незалежно від віку за шахтарським законом, пільгову пенсію або пенсію у зв'язку з інвалідністю.

Хто ще має право на пенсію у разі втрати годувальника?