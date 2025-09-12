Яка виплата передбачена дітям через втрату годувальника?

Оформити виплати можна у Пенсійному фонді України, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Згідно з чинним законодавством, на таку пенсію можуть претендувати:

неповнолітні діти (тобто віком до 18 років); діти віком до 23 років, якщо вони здобувають освіту у школі, технікумі, університеті тощо (тут треба враховувати, що виплати тривають до закінчення навчання, але до 23 років); діти-сироти до 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Однак розмір пенсії не є чітким. Сума залежить виключно від обставин загибелі або зникнення військовослужбовця.

Зверніть увагу! Існує нижня межа грошових виплат, які прив'язані до забезпечення військового.

Зокрема пенсія за втратою годувальника призначається таким чином:

військовий загинув під час виконання обов'язків і мав одну дитину, то пенсія – 70% грошового забезпечення, але не менш як 7 800 гривень; військовослужбовець загинув під час виконання обов'язків і мав двоє або більше дітей, то пенсія – 50% грошового забезпечення на кожну, але не менш як 6 100 гривень; якщо військовий загинув не під час бойових дій, наприклад, від нещасного випадку, то пенсія – 30% грошового забезпечення, але не менш як 4 722 гривень.

Якщо годувальник загинув внаслідок нещасного випадку, який не пов’язаний з виконанням обов’язків військової служби, то пенсія обчислюється в розмірі 30% від його грошового забезпечення.

Важливо! Пенсія в разі втрати годувальника призначається кожному непрацездатному члену родини, який має право на таку пенсію.

Чи можуть отримувати пенсію по втраті годувальника батьки військового?