Кто из украинцев имеет право на специальные пенсии?
Специальные пенсии назначаются согласно законам, которые определены для конкретного рода деятельности, сообщает ПФУ.
Обратите внимание! В этом случае действуют другие правила чем для выплат по возрасту.
Сейчас спецпенсии назначаются так:
- судьи могут получить специальную пенсию, согласно закону "О судоустройстве и статусе судей";
- право прокуроров на специальную пенсию регулируется законом о "О прокуратуре";
- ликвидаторов аварии на ЧАЭС – законом "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
- силовиков (например, работников СБУ и Госбюро расследований) – "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".
Сейчас максимальная пенсия в Украине это 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. То есть, по состоянию на 2026 год такая пенсионная выплата составляет – 25 950 гривен. Лица, имеющие право на спецпенсию, могут рассчитывать на значительно большие суммы даже несмотря на ограничения.
Как ограничивают спецпенсии?
Ограничение спецпенсий применяется в течение времени, когда действует военное положение. Исключением являются случаи, когда такой вид пенсии получен лицами, что:
- защищают страну от российской агрессии;
- или были участниками защиты Украины с 2014 года.
Например, если спецпенсия составляет 30 000, то 25 950 гривен выплачиваются полностью, сумма от 25 950 до 28 545 – с коэффициентом 0,5, а сумма от 28 545 до 30 000 гривен – с коэффициентом 0,4. В результате человек получит около 27 829 гривен вместо 30 тысяч. При спецпенсии в 60 000 гривен фактическая выплата составит около 35 100 гривен,
– отметила руководитель профильного подразделения Главного управления ПФУ в Закарпатской области Виктория Поляковская.
Какие ограничительные коэффициенты действуют сейчас:
- 0,5 или 50% применяется к сумме, что более 10 прожиточных минимумов, однако не более 11;
- 0,4 или 40% – свыше 11 прожиточных минимумов, однако не более 13;
- 0,3 или 30% – более 13 прожиточных минимумов, однако не более 17;
- 0,2 или 20% – свыше 17 прожиточных минимумов, однако не более 21;
- 0,1 или 10% – действует для суммы более 21 прожиточного минимума.
Что важно знать об ограничении спецпенсий?
Указанные ограничения действуют только на излишек от максимальной суммы пенсии. То есть той, что превышает 25 950 гривен.
Ограничения для спецпенсий также не применяются для членов семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих. Однако если эта информация соответствует данным Единого государственного реестра ветеранов войны.