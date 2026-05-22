Хто з українців має право на спеціальні пенсії?

Спеціальні пенсії призначаються згідно з законами, які визначені для конкретного роду діяльності, повідомляє ПФУ.

Зверніть увагу! В цьому випадку діють інші правила ніж для виплат за віком.

Наразі спецпенсії призначаються так:

судді можуть отримати спеціальну пенсію, згідно з законом "Про судоустрій і статус суддів";

право прокурорів на спеціальну пенсію регулюється законом про "Про прокуратуру";

ліквідаторів аварії на ЧАЕС – законом "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС";

силовиків (наприклад, працівників СБУ та Держбюро розслідувань) – "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Наразі максимальна пенсія в Україні це 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Тобто, станом на 2026 рік така пенсійна виплата складає – 25 950 гривень. Особи, що мають право на спецпенсію, можуть розраховувати на значно більші суми навіть попри обмеження.

Як обмежують спецпенсії?

Обмеження спецпенсій застосовується протягом часу, коли діє воєнний стан. Виключенням є випадки, коли такий вид пенсії отримано особами, що:

захищають країні ввід російської агресії;

чи були учасниками захисту України з 2014 року.

Наприклад, якщо спецпенсія становить 30 000, то 25 950 гривень виплачуються повністю, сума від 25 950 до 28 545 – із коефіцієнтом 0,5, а сума від 28 545 до 30 000 гривень – із коефіцієнтом 0,4. У результаті людина отримає близько 27 829 гривень замість 30 тисяч. За спецпенсії у 60 000 гривень фактична виплата становитиме близько 35 100 гривень,

– наголосила керівниця профільного підрозділу Головного управління ПФУ в Закарпатській області Вікторія Поляковська.

Які обмежувальні коефіцієнти діють зараз:

0,5 або 50% застосовується до суми, що більш як 10 прожиткових мінімумів, проте не більше 11;

0,4 або 40% – понад 11 прожиткових мінімумів, однак не більше 13;

0,3 або 30% – більш як 13 прожиткових мінімумів, проте не понад 17;

0,2 або 20% – понад 17 прожиткових мінімумів, однак не більш як 21;

0,1 або 10% – діє для суми більш як 21 прожитковий мінімум.

Що важливо знати про обмеження спецпенсій?