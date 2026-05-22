Хто з українців має право на спеціальні пенсії?
Спеціальні пенсії призначаються згідно з законами, які визначені для конкретного роду діяльності, повідомляє ПФУ.
Зверніть увагу! В цьому випадку діють інші правила ніж для виплат за віком.
Наразі спецпенсії призначаються так:
- судді можуть отримати спеціальну пенсію, згідно з законом "Про судоустрій і статус суддів";
- право прокурорів на спеціальну пенсію регулюється законом про "Про прокуратуру";
- ліквідаторів аварії на ЧАЕС – законом "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС";
- силовиків (наприклад, працівників СБУ та Держбюро розслідувань) – "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
Наразі максимальна пенсія в Україні це 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Тобто, станом на 2026 рік така пенсійна виплата складає – 25 950 гривень. Особи, що мають право на спецпенсію, можуть розраховувати на значно більші суми навіть попри обмеження.
Як обмежують спецпенсії?
Обмеження спецпенсій застосовується протягом часу, коли діє воєнний стан. Виключенням є випадки, коли такий вид пенсії отримано особами, що:
- захищають країні ввід російської агресії;
- чи були учасниками захисту України з 2014 року.
Наприклад, якщо спецпенсія становить 30 000, то 25 950 гривень виплачуються повністю, сума від 25 950 до 28 545 – із коефіцієнтом 0,5, а сума від 28 545 до 30 000 гривень – із коефіцієнтом 0,4. У результаті людина отримає близько 27 829 гривень замість 30 тисяч. За спецпенсії у 60 000 гривень фактична виплата становитиме близько 35 100 гривень,
– наголосила керівниця профільного підрозділу Головного управління ПФУ в Закарпатській області Вікторія Поляковська.
Які обмежувальні коефіцієнти діють зараз:
- 0,5 або 50% застосовується до суми, що більш як 10 прожиткових мінімумів, проте не більше 11;
- 0,4 або 40% – понад 11 прожиткових мінімумів, однак не більше 13;
- 0,3 або 30% – більш як 13 прожиткових мінімумів, проте не понад 17;
- 0,2 або 20% – понад 17 прожиткових мінімумів, однак не більш як 21;
- 0,1 або 10% – діє для суми більш як 21 прожитковий мінімум.
Що важливо знати про обмеження спецпенсій?
Вказані обмеження діють лише на надлишок від максимальної суми пенсії. Тобто тої, що перевищує 25 950 гривень.
Обмеження для спецпенсій також не застосовуються для членів сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти військовослужбовців. Проте якщо ця інформація відповідає даними Єдиного державного реєстру ветеранів війни.