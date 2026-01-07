Хто отримує найбільші пенсії в Україні?

І хоч у 2025 році розмір таких пенсій обмежили спеціальними коефіцієнтами, дехто зумів скасувати і їх. Деталі розповідає 24 Канал із посиланням на OBOZ.UA.

Дивіться також Новий прожитковий мінімум, вищі зарплати та соцвиплати: яких змін чекати у 2026 році

Після обмеження максимальна пенсія склала 51 042 гривні. Таку виплату, наприклад, отримував упродовж 2025 року Сергій Ківалов – колишній нардеп та ексголова Центральної виборчої комісії.

За даними журналістів, він один із небагатьох, хто "змирився" з сумою та не став скасовувати обмеження в суді. Однак деякі пенсіонери обрали інший шлях.

Андрій Саханов

Ймовірно, що найбільшу пенсію в Україні (без урахування довічного грошового утримання суддів) отримує колишній військовий прокурор, який працював у Білгород-Дністровській спеціалізованій прокуратурі – Андрій Саханов.

Він виграв суд зі скасування коефіцієнтів, тож щомісячно має отримувати 251 171 гривню.

За даними журналістів, 50 560 гривень із суми призначені відповідно до постанови "Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення".

Віктор Чумак

На другому місці за розміром пенсії опинився колишній головний військовий прокурор країни Віктор Чумак – 239 451 гривня.

Він скасував обмеження, звернувшись до Київського окружного адміністративного суду. Експосадовцеві призначили 83% від грошового забезпечення головного військового прокурора, яке складається з окладу за посадою, окладу за військовим званням генерал-майора юстиції та всіх доплат і премій на момент звільнення.

У коментарі журналістам Чумак зазначив, що отримує пенсію відповідно до закону про пенсійне забезпечення звільнених з військової служби в редакції 2025 року та з урахуванням рішень Конституційного суду 2005, 2008 і 2015 років. Вони унеможливлюють обмеження пенсій підзаконними актами та зменшення вже призначених виплат.

Іван Свида

На третьому місці з пенсією у 200 тисяч гривень опинився Іван Свида – начальник Генерального штабу ЗСУ, що пішов у відставку у 2010 році.

Окрім того, обмеження в суді скасував Юрій Ударцов – колишній заступник генпрокурора Віктора Пшонки. Він отримує пенсію в розмірі 163 381 гривню – за вислугу років із розрахунку 90% від посадового окладу.

А от найстарший серед "рекордсменів" Михайло Потебенько, який був генпрокурором України до 2002 року. Чоловік отримує виплату в розмірі 161 438 гривень.

За даними пенсійного фонду, станом на 1 жовтня 2025 року в Україні нараховували 10,2 мільйона людей, які отримували пенсію. Серед них 3,66% мали мінімальну виплату до 3 тисяч гривень, а 15,05% – понад 10 тисяч гривень.

Як рахують розмір пенсії в Україні?