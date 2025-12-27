Хто може отримувати пенсію по 200 тисяч гривень на місяць?

Серед українських пенсіонерів особливе місце займають колишні прокурори. Їхні щомісячні виплати можуть сягати 219 000 гривень, пише 24 Канал із посиланням на Данила Гетманцева.

Хоча формально для них діє загальне обмеження в 10 прожиткових мінімумів (23 610 гривень станом на 2025 рік), понад 25 000 колишніх співробітників прокуратури оскаржили цей ліміт у судах.

Довідково: схема отримання пенсії здійснюється через подання позову з посиланням на рішення Конституційного Суду, тому в результаті суди зобов’язують Пенсійний фонд виплатити не лише підвищену пенсію, а й компенсацію за попередні роки.

Кому держава виплачує по 400 тисяч гривень пенсії на місяць?

Аналогічний механізм працює та для суддів Верховного Суду у відставці. Їхні щомісячні довічні виплати можуть сягати 390 184 гривень.

Формально це не пенсія, а щомісячне довічне грошове утримання, розмір якого прив’язаний до заробітної плати чинного судді на аналогічній посаді.

Як зауважили у Пенсійному фонді, діапазон становить від 50% до 90% окладу, тому зі зростанням зарплат автоматично зростають й також виплати відставникам.

Хто ще може отримати максимальні пенсії в Україні?

Окрім суддів та прокурорів, на найвищі виплати можуть розраховувати кілька категорій осіб. До "топу" максимальних пенсій входять:

народні депутати;

державні службовці високого рангу;

науковці з тривалим стажем;

керівники великих державних підприємств.

При цьому, для більшості українців навіть дохід у 150 000 або 200 000 гривень не гарантує пропорційно високої пенсії через існуючі жорсткі ліміти. Подолати "стелю" можна лише завдяки спеціальному статусу або через судові рішення.

