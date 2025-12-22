Як будуть умови для виходу на пенсію в 2026 році?
У 2026 року кількість мінімального стажу для виходу на пенсію збільшать, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Дивіться також Від киянки вимагали повернути понад 65 тисяч гривень "зайвої" пенсії: що вирішив суд
Для отримання пенсії за віком потрібно буде мати більший страховий стаж:
- у 60 років – не менше 33 років стажу;
- у 63 роки – щонайменше 23 роки стажу;
- у 65 років – від 15 років стажу.
Українці, що не набрали 15 років стажу, можуть "докупити" його або оформити соціальну пенсію.
Який розмір пенсії в українцям з 35-річним стажем?
Порахувати розмір пенсії можна за формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.
Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01. У випадку з 35 роками стажу коефіцієнт становитиме 0,35.
На прикладі порахуємо, скільки у 2026 році отримуватиме українець при:
- мінімалці – 8 647 гривень;
- середній зарплаті за показниками ПФУ – 21 578 гривень.
При мінімалці українець з 35 роками стажу фактично матиме пенсію 3 026 гривень (8 647 × 0,35). Проте фактично отримуватиме 3 038 гривень (розмір мінімальної пенсії для пенсіонерів, які не працюють).
При середній зарплаті у 21 578 українець зможе отримувати 7 522 гривні (21 578 × 0,35).
Які надбавки можна отримати?
Надбавка до пенсії є для чоловіків з понад 35 років та жінок з понад 30 років стажу, якщо пенсію призначено після жовтня 2011 року. Доплата складає 1% від пенсії за кожен повний рік стажу понад норму, але не більше 1% від прожиткового мінімуму. Наприклад, пенсіонери з 30 роками страхового стажу та пенсією понад мінімальну отримують доплату 708 гривень.
Також пенсіонери в Україні від 70 років отримують вікову надбавку до 300 гривень щомісяця, яка зростає для тих, хто досягає 75 і 80 років. Доплата нараховується автоматично для пенсіонерів із пенсією до 10 340 гривень і не нараховується працюючим пенсіонерам.
Самотні пенсіонери в Україні, які досягли 80 років, проживають окремо та потребують постійного догляду, можуть отримати щомісячну доплату до пенсії у розмірі 944 гривні.