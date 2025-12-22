Як будуть умови для виходу на пенсію в 2026 році?

У 2026 року кількість мінімального стажу для виходу на пенсію збільшать, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Для отримання пенсії за віком потрібно буде мати більший страховий стаж:

у 60 років – не менше 33 років стажу;

у 63 роки – щонайменше 23 роки стажу;

у 65 років – від 15 років стажу.

Українці, що не набрали 15 років стажу, можуть "докупити" його або оформити соціальну пенсію.

Який розмір пенсії в українцям з 35-річним стажем?

Порахувати розмір пенсії можна за формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01. У випадку з 35 роками стажу коефіцієнт становитиме 0,35.

На прикладі порахуємо, скільки у 2026 році отримуватиме українець при:

мінімалці – 8 647 гривень;

середній зарплаті за показниками ПФУ – 21 578 гривень.

При мінімалці українець з 35 роками стажу фактично матиме пенсію 3 026 гривень (8 647 × 0,35). Проте фактично отримуватиме 3 038 гривень (розмір мінімальної пенсії для пенсіонерів, які не працюють).

При середній зарплаті у 21 578 українець зможе отримувати 7 522 гривні (21 578 × 0,35).

Які надбавки можна отримати?