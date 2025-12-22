Как будут условия для выхода на пенсию в 2026 году?

В 2026 году количество минимального стажа для выхода на пенсию увеличат, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Для получения пенсии по возрасту нужно будет иметь больший страховой стаж:

в 60 лет – не менее 33 лет стажа;

в 63 года – не менее 23 лет стажа;

в 65 лет – от 15 лет стажа.

Украинцы, не набравшие 15 лет стажа, могут "докупить" его или оформить социальную пенсию.

Какой размер пенсии у украинцев с 35-летним стажем?

Посчитать размер пенсии можно по формуле ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01. В случае с 35 годами стажа коэффициент составит 0,35.

На примере посчитаем, сколько в 2026 году будет получать украинец при:

минималке – 8 647 гривен;

средней зарплате по показателям ПФУ – 21 578 гривен.

При минималке украинец с 35 годами стажа фактически будет иметь пенсию 3 026 гривен (8 647 × 0,35). Однако фактически будет получать 3 038 гривен (размер минимальной пенсии для пенсионеров, которые не работают).

При средней зарплате в 21 578 украинец сможет получать 7 522 гривны (21 578 × 0,35).

Какие надбавки можно получить?