Как будут условия для выхода на пенсию в 2026 году?
В 2026 году количество минимального стажа для выхода на пенсию увеличат, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Смотрите также От киевлянки требовали вернуть более 65 тысяч гривен "лишней" пенсии: что решил суд
Для получения пенсии по возрасту нужно будет иметь больший страховой стаж:
- в 60 лет – не менее 33 лет стажа;
- в 63 года – не менее 23 лет стажа;
- в 65 лет – от 15 лет стажа.
Украинцы, не набравшие 15 лет стажа, могут "докупить" его или оформить социальную пенсию.
Какой размер пенсии у украинцев с 35-летним стажем?
Посчитать размер пенсии можно по формуле ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.
Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01. В случае с 35 годами стажа коэффициент составит 0,35.
На примере посчитаем, сколько в 2026 году будет получать украинец при:
- минималке – 8 647 гривен;
- средней зарплате по показателям ПФУ – 21 578 гривен.
При минималке украинец с 35 годами стажа фактически будет иметь пенсию 3 026 гривен (8 647 × 0,35). Однако фактически будет получать 3 038 гривен (размер минимальной пенсии для пенсионеров, которые не работают).
При средней зарплате в 21 578 украинец сможет получать 7 522 гривны (21 578 × 0,35).
Какие надбавки можно получить?
Надбавка к пенсии есть для мужчин с более 35 лет и женщин с более 30 лет стажа, если пенсия назначена после октября 2011 года. Доплата составляет 1% от пенсии за каждый полный год стажа сверх нормы, но не более 1% от прожиточного минимума. Например, пенсионеры с 30 годами страхового стажа и пенсией сверх минимальной получают доплату 708 гривен.
Также пенсионеры в Украине от 70 лет получают возрастную надбавку до 300 гривен ежемесячно, которая растет для тех, кто достигает 75 и 80 лет. Доплата начисляется автоматически для пенсионеров с пенсией до 10 340 гривен и не начисляется работающим пенсионерам.
Одинокие пенсионеры в Украине, достигшие 80 лет, проживающие отдельно и нуждающиеся в постоянном уходе, могут получить ежемесячную доплату к пенсии в размере 944 гривны.