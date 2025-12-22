Обязали ли киевлянку вернуть средства?
После пенсионный фонд обратился в гражданский суд с требованием взыскать эти средства как безосновательно полученные. Подробнее о результатах дела рассказывает 24 Канал со ссылкой на решение Деснянского районного суда Киева, опубликованное 9 декабря.
Смотрите также Новый прожиточный минимум, более высокие зарплаты и соцвыплаты: каких изменений ждать в 2026 году
Пенсионный фонд осуществил индивидуальный перерасчет пенсии, в результате которого пришел к выводу о переплате за период с 1 июля 2021 года по 31 марта 2023 года – в 65 797,67 гривны.
С целью досудебного урегулирования в адрес женщины направили письмо, которое она "проигнорировала и безосновательно полученные средства не вернула".
После пенсионный фонд обратился в суд с просьбой взыскать с ответчицы указанную сумму, но в удовлетворении иска отказали, поскольку он не доказал злоупотреблений или представления недостоверных данных со стороны женщины и не подтвердил оснований, по которым пенсия подлежит возврату (счетная ошибка или недобросовестность).
При рассмотрении дела, судом не установлено наличие злоупотреблений со стороны ответчицы и представления последней недостоверных данных,
– говорится в решении.
Справка: положения статьи 50 ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" свидетельствует о том, что взыскание выплаченной пенсии возможно только при двух условиях, а именно: злоупотребление со стороны пенсионера и представление последним недостоверных данных.
Кроме того, по статье 1215 Гражданского кодекса Украины, не подлежат возврату, в частности, безосновательно полученные заработная плата, пенсии, помощи, стипендии и т.д., предоставленные физическому лицу как средство к существованию, если их выплата произведена физическим или юридическим лицом добровольно, при отсутствии счетной ошибки с его стороны и недобросовестности со стороны приобретателя.
Какие есть условия получения пенсии?
В 2026 году для получения пенсионных выплат необходимо иметь минимум 33 года страхового стажа. Если его меньше, выход на пенсию возможен лишь по достижении 63 или 65-летия.
В то же время граждане со стажем менее 15 лет могут рассчитывать только на государственную социальную помощь, но после достижения 65-летия.