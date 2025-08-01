Хто має право на надбавку за стаж?

Отримувати надбавку за понаднормовий стаж можуть як чоловіки, так і жінки, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Це можливо за певних умов:

Якщо пенсію призначено до жовтня 2011 року, понаднормовий стаж вираховується понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок;

Якщо пенсію призначено після жовтня 2011 року – понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок.

Наявний в особи понаднормовий стаж не може бути обмежений.

Який розмір доплати?

Якщо людина має більше стажу, ніж потрібно, встановлюють доплату: за кожен повний рік страхового стажу додають 1% до пенсії від її базового розміру. Однак доплата за понаднормовий стаж не може бути більшою за 1% від рівня прожиткового мінімуму.

У 2025 році прожитковий мінімум становить 2 361 гривню. Відповідно, кожен рік понаднормового стажу додасть до пенсії 23,61 гривень (2 361 × 1%).

Проте варто відзначити, що пенсіонер, який продовжує працювати доплату за надстаж не отримає. Перерахунок пенсії буде проведено лише після звільнення з роботи.