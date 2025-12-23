Хто може отримати пенсію у 60 років?

Уся справа у пенсійній реформі, яка розпочалася в Україні ще у 2000-х роках і передбачає підвищення страхового стажу щороку, передає 24 Канал з посиланням на першого заступника голови Комітету ВР з питань соціальної політики Михайла Цимбалюка.

Він наголосив, що оформити пенсію у 60 років з 1 січня 2026 року зможуть лише ті, хто має 33 роки офіційного стажу. У іншому випадку це неможливо.

Якщо людина не має цього стажу, їй слід чекати до 63 років. І в такому разі потрібно вже 23 роки стажу, не менше. Якщо людина і цього не має, то доведеться чекати до 65-річного віку. І тоді стаж потрібно не більше 15 років,

– зазначив Цимбалюк.

За словами нардепа, майже у всіх українців, які працювали офіційно, є хоча б 15 років страхового стажу. Без нього держава надає після 65-ти лише соціальну допомогу, а не пенсію.

Чому можуть не призначити пенсію?

Цимбалюк упевнений, що більшість громадян, які мали офіційну роботу, мають не менше 33 – 35 років стажу при досягненні 60-річного віку.

А от на людей, які не оформили своє місце праці офіційно, справді чекають виклики. Оскільки вони отримували зарплату "в конверті" та не сплачували єдиний соціальний внесок, то й страхового стажу не набули.

Ця реформа має одне із завдань все-таки стимулювати найманого працівника вимагати в роботодавців офіційно бути оформленим, щоби справді дбати про своє майбутнє. Через те це такий серйозний виклик для тих людей, які працювали не оформлюючись і сигнал для тих молодих людей, які сьогодні працюють і не дбають про своє майбутнє пенсійне забезпечення,

– зауважив нардеп.

Зауважте! У 2025 році для оформлення пенсії за віком у 60 років українці повинні мати щонайменше 32 роки офіційного стажу. У 63 роки призначити пенсійні виплати можуть за наявності не менш як 22 років стажу, пише ПФУ.

Як зростатимуть вимоги до стажу?