Хто може отримати пенсію у 60 років?
Уся справа у пенсійній реформі, яка розпочалася в Україні ще у 2000-х роках і передбачає підвищення страхового стажу щороку, передає 24 Канал з посиланням на першого заступника голови Комітету ВР з питань соціальної політики Михайла Цимбалюка.
Він наголосив, що оформити пенсію у 60 років з 1 січня 2026 року зможуть лише ті, хто має 33 роки офіційного стажу. У іншому випадку це неможливо.
Якщо людина не має цього стажу, їй слід чекати до 63 років. І в такому разі потрібно вже 23 роки стажу, не менше. Якщо людина і цього не має, то доведеться чекати до 65-річного віку. І тоді стаж потрібно не більше 15 років,
– зазначив Цимбалюк.
За словами нардепа, майже у всіх українців, які працювали офіційно, є хоча б 15 років страхового стажу. Без нього держава надає після 65-ти лише соціальну допомогу, а не пенсію.
Чому можуть не призначити пенсію?
Цимбалюк упевнений, що більшість громадян, які мали офіційну роботу, мають не менше 33 – 35 років стажу при досягненні 60-річного віку.
А от на людей, які не оформили своє місце праці офіційно, справді чекають виклики. Оскільки вони отримували зарплату "в конверті" та не сплачували єдиний соціальний внесок, то й страхового стажу не набули.
Ця реформа має одне із завдань все-таки стимулювати найманого працівника вимагати в роботодавців офіційно бути оформленим, щоби справді дбати про своє майбутнє. Через те це такий серйозний виклик для тих людей, які працювали не оформлюючись і сигнал для тих молодих людей, які сьогодні працюють і не дбають про своє майбутнє пенсійне забезпечення,
– зауважив нардеп.
Зауважте! У 2025 році для оформлення пенсії за віком у 60 років українці повинні мати щонайменше 32 роки офіційного стажу. У 63 роки призначити пенсійні виплати можуть за наявності не менш як 22 років стажу, пише ПФУ.
Як зростатимуть вимоги до стажу?
Закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачає поступове зростання вимог до обов’язкового страхового стажу українців протягом наступних трьох років. Щороку до 2028 року необхідний стаж для виходу на пенсію збільшуватиметься на 12 місяців.
У 2028 році для пенсії за віком передбачено такі умови: у 60 років страхового стажу має бути щонайменше 35 років, а у 63 роки – не менше 25 років. Мінімальний стаж для отримання пенсії у 65 років залишиться без змін і становитиме 15 років.
Українці, яким бракує необхідного стажу, можуть його докупити. За розрахунками на 2025 рік, вартість одного місяця стажу становить 22% від мінімальної зарплати, що при мінімальній зарплаті 8 000 гривень дорівнює 1 760 гривень.