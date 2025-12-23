Кто может получить пенсию в 60 лет?

Все дело в пенсионной реформе, которая началась в Украине еще в 2000-х годах и предусматривает повышение страхового стажа ежегодно, передает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя председателя Комитета ВР по вопросам социальной политики Михаила Цимбалюка.

Он отметил, что оформить пенсию в 60 лет с 1 января 2026 года смогут только те, кто имеет 33 года официального стажа. В противном случае это невозможно.

Если человек не имеет этого стажа, ему следует ждать до 63 лет. И в таком случае нужно уже 23 года стажа, не меньше. Если человек и этого не имеет, то придется ждать до 65-летнего возраста. И тогда стаж нужно не более 15 лет,

– отметил Цимбалюк.

По словам нардепа, почти у всех украинцев, которые работали официально, есть хотя бы 15 лет страхового стажа. Без него государство предоставляет после 65-ти только социальную помощь, а не пенсию.

Почему могут не назначить пенсию?

Цимбалюк уверен, что большинство граждан, которые имели официальную работу, имеют не менее 33 – 35 лет стажа при достижении 60-летнего возраста.

А вот на людей, которые не оформили свое место работы официально, действительно ждут вызовы. Поскольку они получали зарплату "в конверте" и не платили единый социальный взнос, то и страхового стажа не получили.

Эта реформа имеет одну из задач все-таки стимулировать наемного работника требовать у работодателей официально быть оформленным, чтобы действительно заботиться о своем будущем. Поэтому это такой серьезный вызов для тех людей, которые работали не оформляясь и сигнал для тех молодых людей, которые сегодня работают и не заботятся о своем будущем пенсионном обеспечении,

– отметил нардеп.

Заметьте! В 2025 году для оформления пенсии по возрасту в 60 лет украинцы должны иметь не менее 32 лет официального стажа. В 63 года назначить пенсионные выплаты могут при наличии не менее 22 лет стажа, пишет ПФУ.

Как будут расти требования к стажу?