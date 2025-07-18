Яку допомогу виплачуватимуть рідним загиблих полонених?

Верховна Рада проголосувала за зміни до Закону про соцзахист військових, чим збільшила виплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Практика засвідчила, що через тривалий період лікування та реабілітації та знаходженням підрозділу в районі бойових дій таким військовим часто було неможливо вчасно отримати всі необхідні документи та реалізувати своє право на допомогу,

– повідомили в Міноборони.

Серед оновлень:

Родини загиблих у полоні військових отримуватимуть одноразову грошову допомогу в 15 мільйонів гривень;

Збільшили з трьох місяців до року термін здійснення виплати ОГД при пораненні;

Розмір ОГД прив’язали до розміру прожиткового мінімуму року, в якому встановили нову інвалідність.

Закон тепер чітко визначає право на отримання такої допомоги у випадку загибелі військовослужбовця в полоні, незалежно від причини настання смерті. Разом з цим норма не поширюється на тих, хто добровільно здався в полон ворогу.

У Раді наголосили, що новий законопроєкт покликаний усунути правову невизначеність та посилити соціальний захист військових і їхніх родин.