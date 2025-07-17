У чому різниця між сірим та чорним посвідченням?
Чорне чи сіре посвідчення видають рідним, залежно від обставин загибелі військового, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.
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Сіре посвідчення видається родичам, якщо військовий загинув у зв’язку із захистом Батьківщини у зоні бойових дій.
Чорне ж передбачено для родичів військового, у випадку, якщо він загинув під час проходження військової служби (у небойових ситуаціях також).
Оформити посвідчення можуть:
- утриманці загиблого;
- батьки;
- один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
- діти загиблого;
- діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
- діти, обоє батьків яких загинули або пропали безвісти.
Такі особи мають право і на чорне, і на сіре посвідчення. Єдина відмінність: сіре посвідчення можуть оформити діти, які не мають (і не мали) своїх сімей, а чорне — лише діти до 18 років.
Пільги для власників сірого посвідчення
- безоплатні ліки за рецептами лікарів;
- безоплатне першочергове протезування зубів;
- безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
- 50% знижка плати за користування житлом (квартплати);
- 50% знижка плати за користування комунальними послугами;
- 50% знижка вартості палива для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
- позачерговий безоплатний капремонт власних будинків і першочерговий поточний ремонт будинків і квартир;
- допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% від середньої зарплати, незалежно від стажу роботи;
- чергова щорічна відпустка в зручний час;
- додаткова відпустка без збереження зарплати строком до двох тижнів на рік;
- переважне право залишитися на роботі під час скорочень;
- позачергове забезпечення житлом за потреби поліпшення житлових умов;
- отримання землі для будівництва особистого житла, садівництва і городництва в першочерговому порядку;
- одержання позики на будівництво, реконструкцію або капремонт будинків з погашенням її протягом 10 років;
- вступ поза конкурсом до вишів за рахунок бюджетних коштів;
- щорічна разова грошова допомога.
Пільги для власників чорного посвідчення
- санаторно-курортне лікування;
- отримання в позачерговому порядку житла за потреби в поліпшенні житлових умов;
- 50% знижку плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги;
- отримання землі для будівництва приватних житлових будинків;
- безоплатний проїзд усіма видами міського громадського транспорту (крім таксі) у межах району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів за наявності посвідчення встановленого зразка, а також 50% знижка при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом відповідно до закону;
- надання місцевими радами позачергово місця дітям у дитячих закладах за місцем проживання.
Члени сімей загиблих, які мають право на чорне та сіре посвідчення, можуть оформити обидва. Оформлення одного з них не є перешкодою для отримання іншого.