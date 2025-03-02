Хто має право отримати статус родини загиблого військового

Таким чином близькі загиблих захисника чи захисниці зможуть відкрити собі доступ до державної допомоги, пише 24 Канал з посиланням на Безоплатну правничу допомогу.

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Так статус надається таким особам:

родинам осіб, які добровільно забезпечували проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії;

родинам осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу військових формувань та правоохоронних органів;

сім’ям осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу військових формувань та правоохоронних органів;

сім’ям військовослужбовців Збройних Сил, Національної гвардії та інших військових та правоохороних органів;

сім’ям працівників підприємств, установ і організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції, забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;

сім’ям осіб, які загинули або пропали безвісти, померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Зокрема до членів сімей загиблих, померлих воїнів належать:

утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія; батьки; один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні; діти, які не мають (і не мали) своїх сімей; діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття; діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.

Які документи потрібні для отримання статусу родини загиблого військового

Перелік документів для надання статусу має такий вигляд:

свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;

копія договору про провадження волонтерської діяльності;

свідчення командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу), керівника добровольчого формування, завірені печаткою військової частини;

довідка (витяг з наказу) керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил;

висновок судово-медичної експертизи;

рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення до забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;

документи про безпосереднє виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, книг нарядів, матеріалів спеціальних/службових розслідувань за фактами отримання поранень);

клопотання про надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, керівника добровольчого формування, до складу якого входила особа, яка загинула (пропала безвісти) чи померла;

постанова штатної військово-лікарської комісії відповідного військового формування;

контракт добровольця територіальної оборони (копія);

довідка видана командиром військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил під безпосереднім керівництвом і контролем якого провадиться діяльність добровольчого формування територіальної громади, за клопотанням командира добровольчого формування територіальної громади;

довідка видана Мінветеранів.

Для отримання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, їм необхідно звернутися до підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради з заявою та відповідними документами,

– йдеться на сайті.

Зверніть увагу! Подати заяву можна як у паперовій, так і в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг або Єдиного державного реєстру ветеранів війни.