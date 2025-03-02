Кто имеет право получить статус семьи погибшего военного
Таким образом близкие погибших защитника или защитницы смогут открыть себе доступ к государственной помощи, пишет 24 Канал со ссылкой на Безоплатную юридическую помощь.
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Так статус предоставляется таким лицам:
- семьям лиц, которые добровольно обеспечивали проведение антитеррористической операции, осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России;
- семьям лиц, которые, находясь в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии, что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав военных формирований и правоохранительных органов;
- семьям лиц, которые, находясь в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирования не были включены в состав военных формирований и правоохранительных органов;
- семьям военнослужащих Вооруженных Сил, Национальной гвардии и других военных и правоохранительных органов;
- семьям работников предприятий, учреждений и организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции, обеспечения осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации;
- семьям лиц, погибших или пропавших без вести, умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время непосредственного участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.
В частности к членам семей погибших, умерших воинов относятся:
- иждивенцы погибшего или того, кто пропал без вести, которым в связи с этим выплачивается пенсия;
- родители;
- один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;
- дети, которые не имеют (и не имели) своих семей;
- дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;
- дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.
Какие документы нужны для получения статуса семьи погибшего военного
Перечень документов для предоставления статуса имеет следующий вид:
свидетельство о смерти (копия) или сообщение о гибели лица;
- копия договора об осуществлении волонтерской деятельности;
- свидетельство командира (начальника) воинской части (органа, подразделения), руководителя добровольческого формирования, заверенные печатью воинской части;
- справка (выписка из приказа) руководителя Антитеррористического центра при СБУ, Генерального штаба Вооруженных Сил;
- заключение судебно-медицинской экспертизы;
- решение суда об установлении факта добровольного обеспечения или добровольного привлечения к обеспечению проведения антитеррористической операции, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации;
- документы о непосредственном выполнении задач антитеррористической операции в районах ее проведения (выписки из приказов, распоряжений, книг нарядов, материалов специальных/служебных расследований по фактам получения ранений);
- ходатайство о предоставлении статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины, руководителя добровольческого формирования, в состав которого входило лицо, погибшего (пропавшего без вести) или умершего;
- постановление штатной военно-врачебной комиссии соответствующего военного формирования;
- контракт добровольца территориальной обороны (копия);
- справка выдана командиром воинской части Сил территориальной обороны Вооруженных Сил под непосредственным руководством и контролем которого осуществляется деятельность добровольческого формирования территориальной общины, по ходатайству командира добровольческого формирования территориальной общины;
- справка выдана Минветеранов.
Для получения статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины, им необходимо обратиться в подразделение по вопросам социальной защиты населения районной, районной в г. Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе совета с заявлением и соответствующими документами,
– говорится на сайте.
Обратите внимание! Подать заявление можно как в бумажной, так и в электронной форме средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг или Единого государственного реестра ветеранов войны.