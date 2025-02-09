Чим відрізняються чорне та сіре посвідчення
Посвідчення може бути чорним або сірим, пише 24 канал з посиланням на "Юридичну сотню".
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Так сіре посвідчення видається родичам, якщо військовий загинув у звʼязку із захистом Батьківщини або виконанням службових обовʼязків у зоні бойових дій.
Чорне ж посвідчення надається для родини військових, які загинули під час проходження військової служби (зокрема у небойових ситуаціях).
Хто може оформити ці документи
Посвідчення члена сімʼї загиблого можуть оформити:
утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв'язку із цим виплачується пенсія;
- батьки;
- один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
- діти загиблого;
- діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
- діти, обоє батьків яких загинули або пропали безвісти.
Як оформити посвідчення
Для оформлення сірого посвідчення необхідні такі документи:
заява члена сімʼї загиблого військового;
- свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;
- документ про безпосередню участь загиблого військовослужбовця в бойових діях;
- постанова штатної військово-лікарської комісії (ВЛК);
- паспорт заявника;
- ідентифікаційний код заявника;
- документи, які підтверджують ступінь спорідненості заявника із загиблим.
Для отримання сірого посвідчення потрібно звертатися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації.
Водночас підставою для видачі чорного посвідчення є документ, який підтверджує факт загибелі (або смерті) чи зникнення безвісти військовослужбовця, виданий ТЦК та СП.
Важливо! Оформлення одного з посвідчень не є перешкодою для отримання іншого.
Які пільги можуть отримати люди з сірим посвідченням
Перелік пільг, які надає сіре посвідчення, має такий вигляд:
- безоплатні ліки за рецептами лікарів;
- безоплатне першочергове протезування зубів;
- безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
- 50 % знижка плати за користування житлом (квартплати);
- 50 % знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання;
- 50 % знижка вартості палива для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
- позачерговий безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;
- допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків від середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
- чергова щорічна відпустка в зручний час; додаткова відпустка без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
- переважне право залишитися на роботі під час скорочень;
- позачергове забезпечення житлом за потреби поліпшення житлових умов (протягом двох років із дня взяття на квартирний облік);
- отримання землі для будівництва особистого житла, садівництва і городництва в першочерговому порядку;
- одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва;
- вступ поза конкурсом до закладів вищої та фахової передвищої освіти за рахунок бюджетних коштів;
- щорічна разова грошова допомога;
- інші пільги, передбачені законодавством.
Які пільги надає чорне посвідчення
Чорне посвідчення передбачає таку допомогу:
- санаторно-курортне лікування;
- отримання в позачерговому порядку житла за потреби в поліпшенні житлових умов;
- 50% знижку плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги);
- отримання землі для будівництва приватних житлових будинків;
- безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі) у межах адміністративного району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів за наявності посвідчення встановленого зразка, а також 50% знижка при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом відповідно до закону;
- надання місцевими радами позачергово місця дітям у дитячих закладах за місцем проживання.