Чим відрізняються чорне та сіре посвідчення

Посвідчення може бути чорним або сірим, пише 24 канал з посиланням на "Юридичну сотню".

Читайте також Як УБД достроково вийти на пенсію

Так сіре посвідчення видається родичам, якщо військовий загинув у звʼязку із захистом Батьківщини або виконанням службових обовʼязків у зоні бойових дій.

Чорне ж посвідчення надається для родини військових, які загинули під час проходження військової служби (зокрема у небойових ситуаціях).

Хто може оформити ці документи

Посвідчення члена сімʼї загиблого можуть оформити:

утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв'язку із цим виплачується пенсія;

батьки;

один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

діти загиблого;

діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, обоє батьків яких загинули або пропали безвісти.

Як оформити посвідчення

Для оформлення сірого посвідчення необхідні такі документи:

заява члена сімʼї загиблого військового;

свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;

документ про безпосередню участь загиблого військовослужбовця в бойових діях;

постанова штатної військово-лікарської комісії (ВЛК);

паспорт заявника;

ідентифікаційний код заявника;

документи, які підтверджують ступінь спорідненості заявника із загиблим.

Для отримання сірого посвідчення потрібно звертатися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Водночас підставою для видачі чорного посвідчення є документ, який підтверджує факт загибелі (або смерті) чи зникнення безвісти військовослужбовця, виданий ТЦК та СП.

Важливо! Оформлення одного з посвідчень не є перешкодою для отримання іншого.

Які пільги можуть отримати люди з сірим посвідченням

Перелік пільг, які надає сіре посвідчення, має такий вигляд:

безоплатні ліки за рецептами лікарів;

безоплатне першочергове протезування зубів;

безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

50 % знижка плати за користування житлом (квартплати);

50 % знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання;

50 % знижка вартості палива для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

позачерговий безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;

допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків від середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

чергова щорічна відпустка в зручний час; додаткова відпустка без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

переважне право залишитися на роботі під час скорочень;

позачергове забезпечення житлом за потреби поліпшення житлових умов (протягом двох років із дня взяття на квартирний облік);

отримання землі для будівництва особистого житла, садівництва і городництва в першочерговому порядку;

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва;

вступ поза конкурсом до закладів вищої та фахової передвищої освіти за рахунок бюджетних коштів;

щорічна разова грошова допомога;

інші пільги, передбачені законодавством.

Які пільги надає чорне посвідчення

Чорне посвідчення передбачає таку допомогу: