Чим відрізняються чорне та сіре посвідчення

Посвідчення може бути чорним або сірим, пише 24 канал з посиланням на "Юридичну сотню".

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Так сіре посвідчення видається родичам, якщо військовий загинув у звʼязку із захистом Батьківщини або виконанням службових обовʼязків у зоні бойових дій.

Чорне ж посвідчення надається для родини військових, які загинули під час проходження військової служби (зокрема у небойових ситуаціях).

Хто може оформити ці документи

Посвідчення члена сімʼї загиблого можуть оформити:

  • утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв'язку із цим виплачується пенсія;

  • батьки;
  • один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
  • діти загиблого;
  • діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
  • діти, обоє батьків яких загинули або пропали безвісти.

Як оформити посвідчення

Для оформлення сірого посвідчення необхідні такі документи:

  • заява члена сімʼї загиблого військового;

  • свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;
  • документ про безпосередню участь загиблого військовослужбовця в бойових діях;
  • постанова штатної військово-лікарської комісії (ВЛК);
  • паспорт заявника;
  • ідентифікаційний код заявника;
  • документи, які підтверджують ступінь спорідненості заявника із загиблим.

Для отримання сірого посвідчення потрібно звертатися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Водночас підставою для видачі чорного посвідчення є документ, який підтверджує факт загибелі (або смерті) чи зникнення безвісти військовослужбовця, виданий ТЦК та СП.

Важливо! Оформлення одного з посвідчень не є перешкодою для отримання іншого.

Які пільги можуть отримати люди з сірим посвідченням

Перелік пільг, які надає сіре посвідчення, має такий вигляд:

  • безоплатні ліки за рецептами лікарів;
  • безоплатне першочергове протезування зубів;
  • безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
  • 50 % знижка плати за користування житлом (квартплати);
  • 50 % знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання;
  • 50 % знижка вартості палива для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
  • позачерговий безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;
  • допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків від середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
  • чергова щорічна відпустка в зручний час; додаткова відпустка без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
  • переважне право залишитися на роботі під час скорочень;
  • позачергове забезпечення житлом за потреби поліпшення житлових умов (протягом двох років із дня взяття на квартирний облік);
  • отримання землі для будівництва особистого житла, садівництва і городництва в першочерговому порядку;
  • одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва;
  • вступ поза конкурсом до закладів вищої та фахової передвищої освіти за рахунок бюджетних коштів;
  • щорічна разова грошова допомога;
  • інші пільги, передбачені законодавством.

Які пільги надає чорне посвідчення

Чорне посвідчення передбачає таку допомогу:

  • санаторно-курортне лікування;
  • отримання в позачерговому порядку житла за потреби в поліпшенні житлових умов;
  • 50% знижку плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги);
  • отримання землі для будівництва приватних житлових будинків;
  • безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі) у межах адміністративного району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів за наявності посвідчення встановленого зразка, а також 50% знижка при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом відповідно до закону;
  • надання місцевими радами позачергово місця дітям у дитячих закладах за місцем проживання.