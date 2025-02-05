Дострокова пенсія для УБД

Мова йде про тривалість набутого страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески, пише 24 канал з посиланням на ПФУ.

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Згідно з українським законодавством, УБД можуть вийти на пенсію:

після досягнення чоловіками 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років% жінками — 50 років при наявності страхового стажу не менше 20 років.

Зокрема до пенсій учасникам бойових дій встановлюються:

підвищення в розмірі 25 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 гривень;

щомісячна державна адресна допомога до пенсії у разі коли щомісячний розмір пенсійних виплат.

Як УБД оформити дострокову пенсію

Для оформлення пенсії учасникам бойових дій слід надати такі оригінали документів:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудова книжка або документи про стаж (документи про проходження військової служби);

довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) по грудень 2016 року (у разі відсутності даних про заробітну плату в Реєстрі застрахованих осіб);

посвідчення учасника бойових дій;

довідки про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України;

фото (для видачі пенсійного посвідчення).

Важливо! Заява про призначення або перерахунок пенсії учаснику бойових дій подається засобами вебпорталу електронних послуг ПФУ або особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.