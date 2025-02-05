Досрочная пенсия для УБД
Речь идет о продолжительности приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы, пишет 24 канал со ссылкой на ПФУ.
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Согласно украинскому законодательству, УБД могут выйти на пенсию:
- по достижении мужчинами 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет%
- женщинами - 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет.
В частности к пенсиям участникам боевых действий устанавливаются:
- повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность;
- целевая денежная помощь на проживание в размере 40 гривен;
- ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии в случае если ежемесячный размер пенсионных выплат.
Как УБД оформить досрочную пенсию
Для оформления пенсии участникам боевых действий следует предоставить такие оригиналы документов:
- паспорт;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- трудовая книжка или документы о стаже (документы о прохождении военной службы);
- справки о заработной плате (денежное обеспечение) по декабрь 2016 года (в случае отсутствия данных о заработной плате в Реестре застрахованных лиц);
- удостоверение участника боевых действий;
- справки о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины;
- фото (для выдачи пенсионного удостоверения).
Важно! Заявление о назначении или перерасчете пенсии участнику боевых действий подается средствами вебпортала электронных услуг ПФУ или лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда.