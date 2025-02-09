Чем отличаются черное и серое удостоверение

Удостоверение может быть черным или серым, пишет 24 канал со ссылкой на "Юридическую сотню".

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Так серое удостоверение выдается родственникам, если военный погиб в связи с защитой Родины или выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий.

Черное же удостоверение предоставляется для семьи военных, которые погибли во время прохождения военной службы (в том числе в небоевых ситуациях).

Кто может оформить эти документы

Удостоверение члена семьи погибшего могут оформить:

иждивенцы погибшего или того, кто пропал без вести, которым в связи с этим выплачивается пенсия;

родители;

один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;

дети погибшего;

дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Как оформить удостоверение

Для оформления серого удостоверения необходимы следующие документы:

заявление члена семьи погибшего военного;

свидетельство о смерти (копия) или сообщение о гибели лица;

документ о непосредственном участии погибшего военнослужащего в боевых действиях;

постановление штатной военно-врачебной комиссии (ВВК);

паспорт заявителя;

идентификационный код заявителя;

документы, подтверждающие степень родства заявителя с погибшим.

Для получения серого удостоверения нужно обращаться в органы социальной защиты населения по месту регистрации.

В то же время основанием для выдачи черного удостоверения является документ, подтверждающий факт гибели (или смерти) или пропажи без вести военнослужащего, выданный ТЦК и СП.

Важно! Оформление одного из удостоверений не является препятствием для получения другого.

Какие льготы могут получить люди с серым удостоверением

Перечень льгот, которые предоставляет серое удостоверение, имеет следующий вид:

бесплатные лекарства по рецептам врачей;

бесплатное первоочередное протезирование зубов;

бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением;

50 % скидка платы за пользование жильем (квартплаты);

50 % скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;

50% скидка стоимости топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;

внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственных жилых домов и первоочередной текущий ремонт жилых домов и квартир;

пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов от средней заработной платы независимо от стажа работы;

очередной ежегодный отпуск в удобное время; дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;

преимущественное право остаться на работе во время сокращений;

внеочередное обеспечение жильем при необходимости улучшения жилищных условий (в течение двух лет со дня постановки на квартирный учет);

получение земли для строительства личного жилья, садоводства и огородничества в первоочередном порядке;

получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов с погашением его в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства;

поступление вне конкурса в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования за счет бюджетных средств;

ежегодная разовая денежная помощь;

другие льготы, предусмотренные законодательством.

Какие льготы предоставляет черное удостоверение

Черное удостоверение предусматривает такую помощь: