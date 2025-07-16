Хто має право на пільги?
Право на пільги мають родини військовослужбовців, які зникли безвісти під час несення служби, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.
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Це можуть бути:
- батьки;
- дружина/чоловік;
- діти, які не досягли повноліття, або повнолітні діти з інвалідністю з дитинства.
Які пільги мають родичі зниклих безвісти військових?
- Медичні пільги
Якщо зниклий військовий прослужив у не менш як 20 років, члени його сім’ї мають право на медичне обслуговування в закладах Міноборони та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах Міноборони.
- Комуналка й житло
Сім’ям зниклих військовослужбовців у позачерговому порядку в разі потреби поліпшення житлових умов надаються житлові приміщення.
Також родинам доступна пільга на оплату житлово-комунальних послуг: 50% знижка плати за квартплату та комуналку.
Окрім цього члени сімей військовослужбовців, які зникли безвісти під час проходження військової служби, мають право на безоплатне одержання в приватну власність будинку чи квратири, яке вони займають у будинках державного житлового фонду.
- Освіта дітей
Діти військовослужбовців, яких суд визнав безвісти зниклими при несенні служби, можуть бути зараховані до державних та комунальних вишів поза конкурсом.
Їхнє навчання оплачується з державного або місцевого бюджету, це можливо упродовж трьох років після закінчення школи. Також такі діти мають право на першочергове зарахування до дитячих садків за місцем проживання.
- Пільговий проїзд
Батьки зниклих військовослужбовців користуються правом безоплатного проїзду всіма видами міського громадського транспорту у межах свого району, приміського транспорту, а також залізницею чи літаком з 50% знижки.
- Грошові виплати
Батькам та неповнолітнім дітям, а також дітям-особам з інвалідністю з дитинства військовослужбовців, які зникли безвісти, держава виплачує одноразову грошову компенсацію в розмірі суми державного страхування військовослужбовців.