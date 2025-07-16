Кто имеет право на льготы?

Право на льготы имеют семьи военнослужащих, пропавших без вести во время несения службы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

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Это могут быть:

родители;

жена/муж;

дети, не достигшие совершеннолетия, или совершеннолетние дети с инвалидностью с детства.

Какие льготы имеют родственники пропавших без вести военных?

Медицинские льготы

Если пропавший военный прослужил в не менее 20 лет, члены его семьи имеют право на медицинское обслуживание в учреждениях Минобороны и отдых в санаториях, домах отдыха, пансионатах Минобороны.

Коммуналка и жилье

Семьям пропавших военнослужащих во внеочередном порядке в случае необходимости улучшения жилищных условий предоставляются жилые помещения.

Также семьям доступна льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг: 50% скидка платы за квартплату и коммуналку.

Кроме этого члены семей военнослужащих, пропавших без вести во время прохождения военной службы, имеют право на бесплатное получение в частную собственность дома или квратиры, которое они занимают в домах государственного жилищного фонда.

Образование детей

Дети военнослужащих, которых суд признал без вести пропавшими при несении службы, могут быть зачислены в государственные и коммунальные вузы вне конкурса.

Их обучение оплачивается из государственного или местного бюджета, это возможно в течение трех лет после окончания школы. Также такие дети имеют право на первоочередное зачисление в детские сады по месту жительства.

Льготный проезд

Родители пропавших военнослужащих пользуются правом бесплатного проезда всеми видами городского общественного транспорта в пределах своего района, пригородного транспорта, а также железной дорогой или самолетом с 50% скидки.

Денежные выплаты

Родителям и несовершеннолетним детям, а также детям-лицам с инвалидностью с детства военнослужащих, пропавших без вести, государство выплачивает одноразовую денежную компенсацию в размере суммы государственного страхования военнослужащих.