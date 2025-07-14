Льготы для семей, где воспитывают детей с инвалидностью
Льготы эта категория украинцев имеет в различных сферах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Департамент социальной и ветеранской политики Киева.
Смотрите также "Чернобыльские" пенсии для людей с инвалидностью: сколько можно получать
- Обеспечение бесплатными санаторно-курортными путевками или путевками на отдых
Бесплатное обеспечение путевками детей с инвалидностью, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, проводится путем предоставления ежегодной денежной помощи для компенсации стоимости путевок через безналичное перечисление санаторно-курортным учреждениям.
- Льготы на проезд
Дети с инвалидностью и лица, которые их сопровождают, имеют право на бесплатный проезд в пассажирском городском транспорте (кроме такси).
Также доступна 50% скидка стоимости проезда на внутренних линиях (маршрутах) воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта в период с 1 октября по 15 мая.
- Отсрочка от мобилизации
Право на отсрочку имеют родители, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет и родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы, независимо от возраста. Правило касается опекунов, приемных родителей и родителей-воспитателей.
- Государственная социальная помощь
Предоставление государственной социальной помощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет в размере 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
- Дополнительный отпуск
Мать или отец ребенка с инвалидностью имеет право на ежегодное предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью семь календарных дней без учета праздничных и нерабочих. Ежегодный отпуск предоставляется ей по желанию в удобное для нее время.
- Досрочный выход на пенсию
Мать, которая родила и воспитала до шестилетнего возраста человека с инвалидностью с детства, будет иметь право на досрочный выход на пенсию, но не ранее чем за пять лет до достижения пенсионного возраста при наличии не менее 15 лет страхового стажа.
- Сокращенный рабочий день
Работники, которые имеют ребенка с инвалидностью, могут работать по сокращенному графику. Это решение принимается предприятием за свой счет.
- Увольнение с работы без отработки
Стандартный срок предупреждения – 2 недели. Если причина увольнения – уход за ребенком с инвалидностью, работник может уволиться в любой момент, не дожидаясь 2 недели.
- Скидка на оплату коммуналки
Родители детей, инвалидность которых наступила вследствие Чернобыльской катастрофы, имеют право на 50% скидку по оплате за пользование жильем и по оплате за коммунальные услуги.