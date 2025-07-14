Пільги для родин, де виховують дітей з інвалідністю

Пільги ця категорія українців має у різних сферах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Департамент соціальної та ветеранської політики Києва.

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Забезпечення безоплатними санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок

Безоплатне забезпечення путівками дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, проводиться шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам.

Пільги на проїзд

Діти з інвалідністю та особи, які їх супроводжують, мають право на безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі).

Також доступна 50% знижка вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.

Відстрочка від мобілізації

Право на відстрочку мають батьки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років й батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи, незалежно від віку. Правило стосується опікунів, прийомних батьків та батьків-вихователів.

Державна соціальна допомога

Надання державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років у розмірі 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Додаткова відпустка

Мати чи батько дитини з інваоідністю має право на щорічне надання додаткової оплачуваної відпустки тривалістю сім календарних днів без урахування святкових та неробочих. Щорічна відпустка надається їй за бажанням у зручний для неї час.

Достроковий вихід на пенсію

Мати, яка народила та виховала до шестирічного віку людину з інвалідністю з дитинства, матиме право на достроковий вихід на пенсію, але не раніше ніж за п’ять років до досягнення пенсійного віку за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу.

Скорочений робочий день

Працівники, які мають дитину з інвалідністю, можуть працювати за скороченим графіком. Це рішення ухвалюється підприємством за власний кошт.

Звільнення з роботи без відпрацювання

Стандартний термін попередження – 2 тижні. Якщо причина звільнення – догляд за дитиною з інвалідністю, працівник може звільнитися у будь-який момент, не чекаючи 2 тижні.

Знижка на оплату комуналки

Батьки дітей, інвалідність яких настала внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на 50% знижку з оплати за користування житлом та з оплати за комунальні послуги.