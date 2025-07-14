Пільги для родин, де виховують дітей з інвалідністю

Пільги ця категорія українців має у різних сферах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Департамент соціальної та ветеранської політики Києва.

Дивіться також "Чорнобильські" пенсії для людей з інвалідністю: скільки можна отримувати

  • Забезпечення безоплатними санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок

Безоплатне забезпечення путівками дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, проводиться шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам.

  • Пільги на проїзд

Діти з інвалідністю та особи, які їх супроводжують, мають право на безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі).

Також доступна 50% знижка вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.

  • Відстрочка від мобілізації

Право на відстрочку мають батьки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років й батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи, незалежно від віку. Правило стосується опікунів, прийомних батьків та батьків-вихователів.

  • Державна соціальна допомога

Надання державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років у розмірі 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

  • Додаткова відпустка

Мати чи батько дитини з інваоідністю має право на щорічне надання додаткової оплачуваної відпустки тривалістю сім календарних днів без урахування святкових та неробочих. Щорічна відпустка надається їй за бажанням у зручний для неї час.

  • Достроковий вихід на пенсію

Мати, яка народила та виховала до шестирічного віку людину з інвалідністю з дитинства, матиме право на достроковий вихід на пенсію, але не раніше ніж за п’ять років до досягнення пенсійного віку за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу.

  • Скорочений робочий день

Працівники, які мають дитину з інвалідністю, можуть працювати за скороченим графіком. Це рішення ухвалюється підприємством за власний кошт.

  • Звільнення з роботи без відпрацювання

Стандартний термін попередження – 2 тижні. Якщо причина звільнення – догляд за дитиною з інвалідністю, працівник може звільнитися у будь-який момент, не чекаючи 2 тижні.

  • Знижка на оплату комуналки

Батьки дітей, інвалідність яких настала внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на 50% знижку з оплати за користування житлом та з оплати за комунальні послуги.