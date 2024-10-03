Скільки виплачують дітям з інвалідністю
Допомога дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства призначається залежно від розміру прожиткового мінімуму, що визначає постанова Кабміну.
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Державна соціальна допомога призначається в таких розмірах:
- Для осіб з інвалідністю з дитинства I групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривню);
- Для осіб з інвалідністю з дитинства II групи – 80% прожиткового мінімуму (1 888 гривень);
- Для осіб з інвалідністю з дитинства III групи – 60% прожиткового мінімуму (1 416 гривень);
- Для дітей з інвалідністю до 18 років – 70% прожиткового мінімуму (1 652 гривень).
Окрім цього, державна соціальна допомога передбачає надбавку на догляд:
- за особами з інвалідністю з дитинства I групи;
- за одинокими особами з інвалідністю з дитинства II та III груп, які потребують постійного стороннього догляду за висновком лікарсько-консультативної комісії;
- за дітьми з інвалідністю.
Важливо! Особам з інвалідністю з дитинства I групи та одиноким батькам, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років, надбавка на догляд призначається незалежно від того, чи працюють, навчаються або проходять службу.
Які надбавки на догляд
Розміри надбавки на догляд:
За особою з інвалідністю I групи підгрупи А: 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (4 722 гривні).
Крім того, з 01.01.2016 відповідно до Закону України здійснюється щомісячна доплата, яка становить суму, що не вистачає до розміру державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд для дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років (961,7 гривень).
За особою з інвалідністю I групи підгрупи Б: 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривню).
Для одиноких осіб з інвалідністю II та III груп, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду: 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1 770,75 гривень).
На дітей з інвалідністю:
За дитиною з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А: 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (5 126 гривень).
За дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А: 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (6 392 гривні).