Сколько выплачивают детям с инвалидностью
Помощь детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью с детства назначается в зависимости от размера прожиточного минимума, который определяет постановление Кабмина.
Читайте также Что изменится для получателей субсидий с 1 октября
Государственная социальная помощь назначается в следующих размерах:
- для лиц с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, (2361 гривну);
- для лиц с инвалидностью с детства II группы – 80% прожиточного минимума (1888 гривен);
- для лиц с инвалидностью с детства III группы – 60% прожиточного минимума (1416 гривен);
- для детей с инвалидностью до 18 лет – 70% прожиточного минимума (1652 гривны).
Кроме этого, государственная социальная помощь предусматривает надбавку на уход:
- за лицами с инвалидностью с детства I группы;
- за одинокими лицами с инвалидностью с детства II и III групп, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе по заключению врачебно-консультативной комиссии;
- за детьми с инвалидностью.
Важно! Лицам с инвалидностью с детства I группы и одиноким родителям, которые воспитывают ребенка с инвалидностью до 18 лет, надбавка на уход назначается независимо от того, работают ли они, учатся или проходят службу.
Какие надбавки на уход
Размеры надбавки на уход:
За лицом с инвалидностью I группы подгруппы А: 200% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (4 722 гривны).
Кроме того, с 01.01.2016 в соответствии с Законом Украины осуществляется ежемесячная доплата, которая составляет сумму, не хватает до размера государственной социальной помощи с надбавкой на уход для детей с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет (961,7 гривен).
За лицом с инвалидностью I группы подгруппы Б: 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривну).
Для одиноких лиц с инвалидностью II и III групп, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе: 75% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1 770,75 гривен).
На детей с инвалидностью:
За ребенком с инвалидностью в возрасте до 6 лет подгруппы А: 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (5 126 гривен).
По ребенку с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет подгруппы А: 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (6 392 гривни).