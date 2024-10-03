Сколько выплачивают детям с инвалидностью

Помощь детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью с детства назначается в зависимости от размера прожиточного минимума, который определяет постановление Кабмина.

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Государственная социальная помощь назначается в следующих размерах:

для лиц с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, (2361 гривну);

для лиц с инвалидностью с детства II группы – 80% прожиточного минимума (1888 гривен);

для лиц с инвалидностью с детства III группы – 60% прожиточного минимума (1416 гривен);

для детей с инвалидностью до 18 лет – 70% прожиточного минимума (1652 гривны).

Кроме этого, государственная социальная помощь предусматривает надбавку на уход:

за лицами с инвалидностью с детства I группы;

за одинокими лицами с инвалидностью с детства II и III групп, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе по заключению врачебно-консультативной комиссии;

за детьми с инвалидностью.

Важно! Лицам с инвалидностью с детства I группы и одиноким родителям, которые воспитывают ребенка с инвалидностью до 18 лет, надбавка на уход назначается независимо от того, работают ли они, учатся или проходят службу.

Какие надбавки на уход

Размеры надбавки на уход:

За лицом с инвалидностью I группы подгруппы А : 200% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (4 722 гривны). Кроме того, с 01.01.2016 в соответствии с Законом Украины осуществляется ежемесячная доплата, которая составляет сумму, не хватает до размера государственной социальной помощи с надбавкой на уход для детей с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет (961,7 гривен).

За лицом с инвалидностью I группы подгруппы Б : 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривну).

Для одиноких лиц с инвалидностью II и III групп, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе: 75% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1 770,75 гривен).

На детей с инвалидностью: