Кто имеет право на 50% скидку на коммунальные услуги
Скидку в 50% на коммунальные услуги в Украине имеют право получить члены семей военных, погибших, умерших или пропавших без вести во время участия в боевых действиях, сообщает 24 Канал со ссылкой на приложение Министерство по делам ветеранов.
Смотрите также Налог на наследство в Украине: кто может не платить и иметь льготы
К членам семей погибших, которым предусмотрена 50% скидка, относятся:
- родители военного;
- муж или жена погибшего;
- несовершеннолетние дети;
- совершеннолетние дети, которые имеют инвалидность с детства;
- другие иждивенцы, которые имеют право на выплаты в связи с гибелью или исчезновением военного.
Этим лицам предоставляются льготы на оплату услуг за пользование жильем (квартплату) и услуг по теплоснабжению, водоснабжения, потребления электроэнергии и газа.
Важно! Семьи, которые воспитывают трех и более детей, также имеют право на 50% скидку на коммунальные услуги.
Как оформить 50% скидку на коммунальные услуги
Родственникам погибших или пропавших военных, которые хотят оформить льготу на оплату коммунальных услуг, нужно обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства или онлайн, или в центр предоставления административных услуг (ЦНАП). При этом необходимо подать ряд документов:
- заявление на получение скидки;
- свидетельство о гибели или пропаже без вести военного;
- документы, подтверждающие родственные связи с защитником (например, свидетельство о браке);
свидетельство о рождении ребенка;
- заявление о несении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП);
- паспорт;
- идентификационный код.
Стоит знать! В некоторых случаях отказать в скидке могут в случае, если месячный совокупный доход семьи за предыдущие 6 месяцев в расчете на 1 человека превышает размер дохода, который дает право на социальную льготу.