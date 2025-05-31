Сколько УБД должны платить за коммуналку и есть ли льготы
УБД в Украине могут меньше платить за коммуналку, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Для них предусмотрена 75% скидка на коммунальные услуги и газ в пределах средних норм потребления. Также УБД доступны такие жилищные льготы:
- Скидка 75% на квартирную плату (из расчета 21 кв. метра на человека и 10,5 кв. метра на семью);
- 75% скидка на топливо для домов без центрального отопления;
- 20% скидка на установку квартирного телефона и 50% – на абонементную плату;
- Первоочередное обеспечение жильем для лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- Первоочередное право на вступление в жилищные и гаражные кооперативы, садоводческих товариществ и приобретение материалов для строительства.
Участникам боевых действий в период Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет, предоставляются льготы в размере 100% скидки за пользование жильем (квартирная плата), коммунальными услугами и сжиженным газом для бытовых нужд.
Как оформить льготы
Подать заявление и необходимые документы в орган ПФУ одним из способов:
- онлайн - через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал Дія;
- по почте - в орган ПФУ;
- лично - через сервисные центры ПФУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, ЦНАП.
При подаче заявления для назначения льготы для УБД заполняются данные:
- паспорта;
- идентификационного кода;
- удостоверение участника боевых действий;
- реквизиты банковского счета для зачисления средств;
- номера лицевых счетов за оплату жилищно-коммунальных услуг;
- название организации, которая предоставляет жилищно-коммунальные услуги.
При необходимости прилагаются сканированные копии других документов в зависимости от обстоятельств: договор аренды жилья или документы на членов семьи. При отсутствии договора аренды жилья или справки ВПЛ органом местного самоуправления предоставляется акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места жительства лица.