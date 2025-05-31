Скільки УБД мають платити за комуналку та чи є пільги
УБД в Україні можуть менше платити за комуналку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Для них передбачена 75% знижка на комунальні послуги та газ у межах середніх норм споживання. Також УБД доступні такі житлові пільги:
- Знижка 75% на квартирну плату (з розрахунку 21 кв. метра на особу та 10,5 кв. метра на сім’ю);
- 75% знижка на паливо для будинків без центрального опалення;
- 20% знижка на встановлення квартирного телефону та 50% – на абонементну плату;
- Першочергове забезпечення житлом для осіб, що потребують поліпшення житлових умов;
- Першочергове право на вступ до житлових та гаражних кооперативів, садівницьких товариств і придбання матеріалів для будівництва.
Учасникам бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років, надаються пільги у розмірі 100% знижки за користування житлом (квартирна плата), комунальними послугами та скрапленим газом для побутових потреб.
Як оформити пільги
Подати заяву та необхідні документи до органу ПФУ в один зі способів:
- онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або портал Дія;
- поштою — до органу ПФУ;
- особисто — через сервісні центри ПФУ, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, ЦНАП.
При поданні заяви для призначення пільги для УБД заповнюються дані:
- паспорта;
- ідентифікаційного коду;
- посвідчення учасника бойових дій;
- реквізити банківського рахунку для зарахування коштів;
- номери особових рахунків за сплату житлово-комунальних послуг;
- назва організації, яка надає житлово-комунальні послуги.
За необхідності додаються скановані копії інших документів залежно від обставин: договір оренди житла чи документи на членів сім’ї. За відсутності договору оренди житла або довідки ВПО органом місцевого самоврядування надається акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи.