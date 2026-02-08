Какую информацию о стаже можно проверить в Дії?

Через "Дію" украинцы могут получить официальные справки ОК-5 и ОК-7. Это документы, которые содержат данные о страховом стаже и доходах, с которых уплачивались взносы в Пенсионный фонд.

Интересно Выплаты для военных: может ли вдова защитника получить его пенсию

Информация подтягивается из государственных реестров и используется для пенсионных расчетов, социальных выплат и подтверждения стажа. По данным Пенсионного фонда, эти справки отличаются периодом и наполнением.

  • Справка ОК-5 охватывает данные с 2000 года и содержит информацию о заработке, страховом стаже и уплате взносов, которые учитывают при назначении пенсии.
  • Справка ОК-7 содержит информацию с 2011 года. В частности о зарплате, с которой уплачивался ЕСВ, и страховой стаж.

Обычно ОК-5 используют для оформления пенсии, а ОК-7, в свою очередь, для подтверждения стажа при расчете больничных, пособия по безработице и других выплат.

Как получить справку через "Дію"?

В приложении "Дія" справку можно заказать после авторизации в разделе "Справки", выбрав ОК-5 или ОК-7 и нажав "Заказать". Обычно документ формируется в течение нескольких минут, после чего его можно просмотреть или загрузить.

Через портал "Дія" справку можно получить после авторизации через BankID, электронная подпись или Дія.Підпис. Далее нужно перейти в раздел "Пенсии, льготы и помощь", выбрать нужную справку, проверить личные данные и подтвердить формирование документа.

Есть ли альтернативные способы получения справки о стаже?

Справку о страховом стаже можно получить непосредственно через Пенсионный фонд лично или онлайн, сообщили в ведомстве. Для дистанционного получения нужно авторизоваться на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью КЭП, ID.GOV.UA или Дія.Підпису.

После входа нужно создать запрос в разделе электронных документов, выбрать справку ОК-5 или ОК-7, дать согласие на обработку персональных данных и отправить запрос. Сформированный документ обычно появляется в кабинете пользователя в течение нескольких минут, после чего его можно загрузить.

Что стоит знать о страховом стаже в Украине?

  • В 2026 году право на выход на пенсию по возрасту напрямую зависит от имеющегося страхового стажа. Для назначения пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет стажа. Если стажа меньше, право на пенсию возникает позже: в 63 года при наличии не менее 23 лет стажа, а в 65 лет при условии наличия не менее 15 лет страхового стажа.

  • В то же время в страховой стаж засчитываются не все периоды трудовой деятельности. Основным условием является уплата единого социального взноса. Если человек работал неофициально или за него не платили ЕСВ, такие периоды не учитываются при определении права на пенсию и ее размера.