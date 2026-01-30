Как выросла заработная плата?
По сравнению с ноябрем зарплата по Украине увеличилась на 13,8% и достигла 30 926 гривны, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу статистики.
Смотрите также Государство проверяет низкие зарплаты: за что может "прилететь" письмо от Гоструда
По данным статистики, самый высокий показатель средней зарплаты составил почти 50 тысяч гривен. Лидерами по уровню оплаты труда в декабре были:
- город Киев – 48 449 гривен;
- Луганская область – 45 160 гривен;
- Киевская область – 31 200 гривен.
В то же время ситуация значительно отличалась в других областях. В регионах с самыми низкими зарплатами заработки не дотягивали до среднего показателя по стране близкого 10 тысяч гривен.
Регионами с самым низким уровнем оплаты труда стали:
- Черниговская область – 22 752 гривны;
- Черновицкая область – 22 450 гривен;
- Кировоградская область – 22 110 гривен.
Самые большие зарплаты в конце прошлого года платили в области информации и телекоммуникации (74 981), меньше всего – в сфере творчества, искусства и развлечений (17 766 гривен).
При этом вместе все регионы задолжали по выплате зарплаты 3,6 миллиарда гривен на 1 января 2026 года.
Важно! Госстат публикует данные по зарплате до выплаты налогов. То есть "на руки" в декабре 2025 года средняя зарплата составляла около 23 813 гривен.
Какая зарплата была в ноябре?
Напомним, что в ноябре средняя зарплата по Украине выросла всего на 0,9% по сравнению с октябрем и составила 27 167 гривен, пишет Госстат.
В остальном уровень заработных плат мало изменился за месяц:
- Как показала статистика, больше всего в ноябре платили тоже в Киеве – в среднем 40 633 гривны в месяц.
- Наименьшие доходы получали штатные работники в Кировоградской области – 19 079 гривен в месяц.
Положительным является тот момент, что задолженность по заработной плате уменьшилась. На 1 декабря 2025 года этот показатель по стране составлял 3,8 миллиарда гривен.
Заметьте! В ноябре прошлого года в тройку лидеров по зарплатам входила Днепропетровская область. Она была на втором месте с уровнем оплаты труда в 31 706 гривен. Но в декабре потеряла свои позиции.
Что еще надо знать о зарплате в Украине?
С начала 2026 года в Украине повысили минимальную заработную плату. Она выросла с 8 тысяч до 8 647 гривен. Соответственно пересмотрели и почасовую оплату труда – минимальная ставка увеличилась с 48 до 52 гривен в час.
С 1 января также существенно выросли доходы работников образования. Речь идет об учителях, преподавателях, научно-педагогических работниках и воспитателях детских садов – их выплаты повысили сразу на 30%. В Министерстве образования и науки сообщают, что с 1 сентября запланирован еще один рост зарплат в этой сфере на 20%.
Положительные сигналы поступают и от бизнеса. По данным Европейской бизнес-ассоциации, подавляющее большинство компаний (94%) планируют пересматривать зарплаты в 2026 году. Чаще всего работодатели говорят о повышении в пределах 11 – 15% или 5 – 10%, тогда как каждая десятая компания рассматривает возможность увеличения оплаты труда сразу на 16 – 20%.