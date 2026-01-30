Как выросла заработная плата?

По сравнению с ноябрем зарплата по Украине увеличилась на 13,8% и достигла 30 926 гривны, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу статистики.

Смотрите также Государство проверяет низкие зарплаты: за что может "прилететь" письмо от Гоструда

По данным статистики, самый высокий показатель средней зарплаты составил почти 50 тысяч гривен. Лидерами по уровню оплаты труда в декабре были:

город Киев – 48 449 гривен;

Луганская область – 45 160 гривен;

Киевская область – 31 200 гривен.

В то же время ситуация значительно отличалась в других областях. В регионах с самыми низкими зарплатами заработки не дотягивали до среднего показателя по стране близкого 10 тысяч гривен.

Регионами с самым низким уровнем оплаты труда стали:

Черниговская область – 22 752 гривны;

Черновицкая область – 22 450 гривен;

Кировоградская область – 22 110 гривен.

Самые большие зарплаты в конце прошлого года платили в области информации и телекоммуникации (74 981), меньше всего – в сфере творчества, искусства и развлечений (17 766 гривен).

При этом вместе все регионы задолжали по выплате зарплаты 3,6 миллиарда гривен на 1 января 2026 года.

Важно! Госстат публикует данные по зарплате до выплаты налогов. То есть "на руки" в декабре 2025 года средняя зарплата составляла около 23 813 гривен.

Какая зарплата была в ноябре?

Напомним, что в ноябре средняя зарплата по Украине выросла всего на 0,9% по сравнению с октябрем и составила 27 167 гривен, пишет Госстат.

В остальном уровень заработных плат мало изменился за месяц:

Как показала статистика, больше всего в ноябре платили тоже в Киеве – в среднем 40 633 гривны в месяц.

Наименьшие доходы получали штатные работники в Кировоградской области – 19 079 гривен в месяц.

Положительным является тот момент, что задолженность по заработной плате уменьшилась. На 1 декабря 2025 года этот показатель по стране составлял 3,8 миллиарда гривен.

Заметьте! В ноябре прошлого года в тройку лидеров по зарплатам входила Днепропетровская область. Она была на втором месте с уровнем оплаты труда в 31 706 гривен. Но в декабре потеряла свои позиции.

Что еще надо знать о зарплате в Украине?