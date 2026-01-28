Какие нарушения нашли у работодателей?

С начала 2026 года только в Днепре 3 770 работодателей получили письма от контролирующих органов. В их отчетности за октябрь прошлого года обнаружили признаки возможных нарушений трудового законодательства, передает 24 Канал со ссылкой на Инспекцию по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета

В письмах содержались сообщения о различных признаках нарушений.

Больше всего сообщений получили работодатели, которые отчитывались о работниках, находившихся в отпуске без сохранения заработной платы более 15 календарных дней. При этом заработная плата им не начислялась. Таких писем прислали аж 1 559.

Также зафиксировали такие возможные нарушения:

953 письма касались руководителей, у которых в течение года количество застрахованных лиц и общая сумма начисленной заработной платы не менялись;

671 – предприятиям, где руководители получали заработную плату меньше минимальной;

183 письма получили страхователи, которые в прошлом году увеличили более чем на 20% количество застрахованных работников с пометкой "неполное рабочее время";

145 – работодатели, у которых сотрудники выполняли работу по гражданско-правовым договорам более года;

140 писем получили компании, которые начисляли 30% и более работникам заработную плату ниже минимальной по основному месту работы;

53 сообщения поступили предприятиям, имеющим 20 и более застрахованных лиц, и уменьшили количество работников в штате на 10% и более по сравнению с предыдущим отчетным месяцем;

49 – работодателям, которые начали трудовые отношения с работником, но не подали уведомление о принятии его на работу;

и 17 писем "прилетели" компаниям, где количество работников по гражданско-правовым договорам больше 30% от количества всех застрахованных лиц. Или же их количество выросло на 20% и более по сравнению с предыдущим отчетом.

Откуда инспекторы получили информацию?

Такое большое количество писем работодателям вызвало у многих компаний вопрос, откуда Инспекция по труду могла узнать о возможных нарушениях трудовых прав сотрудников.

Дело в том, что государственные ведомства могут обмениваться информацией о зарплатах украинцев, пишет "Дебет-Кредит". Этот механизм определен постановлением Пенсионного фонда №11-1. Оно регулирует обмен данными, которые могут сигнализировать:

об использовании труда не оформленных официально работников;

о других нарушениях трудового законодательства.

Соответствующее постановление вступило в силу еще в августе 2017 года и до сих пор действует.

Обмениваться информацией между собой могут:

Пенсионный фонд и Государственная служба по вопросам труда;

Государственная налоговая служба и Пенсионный фонд Украины.

