Які порушення знайшли у роботодавців?

Від початку 2026 року лише у Дніпрі 3 770 роботодавців отримали листи від контрольних органів. У їхній звітності за жовтень минулого року виявили ознаки можливих порушень трудового законодавства, передає 24 Канал з посиланням на Інспекцію з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради

У листах містилися повідомлення про різні ознаки порушень.

Найбільше повідомлень отримали роботодавці, які звітували про працівників, що перебували у відпустці без збереження заробітної плати понад 15 календарних днів. При цьому заробітна плата їм не нараховувався. Таких листів надіслали аж 1 559.

Також зафіксували такі можливі порушення:

953 листи стосувалися керівників, у яких протягом року кількість застрахованих осіб та загальна сума нарахованої заробітної плати не змінювались;

671 – підприємствам, де керівники отримували заробітну плату менше мінімальної;

183 листи одержали страхувальники, які торік збільшили на понад 20% кількість застрахованих працівників з позначкою "неповний робочий час";

145 – роботодавці, у яких співробітники виконували роботу за цивільно-правовими договорами понад рік;

140 листів отримали компанії, які нараховували 30% і більше працівникам заробітну плату нижче мінімальної за основним місцем роботи;

53 повідомлення надійшли підприємствам, що мають 20 і більше застрахованих осіб, та зменшили кількість працівників у штаті на 10% і більше порівняно з попереднім звітним місяцем;

49 – роботодавцям, які розпочали трудові відносини з працівником, але не подали повідомлення про прийняття його на роботу;

та 17 листів "прилетіли" компаніям, де кількість працівників за цивільно-правовими договорами більша за 30% від кількості усіх застрахованих осіб. Або ж їх кількість зросла на 20% і більше у порівнянні з попереднім звітом.

Звідки інспектори отримали інформацію?

Така велика кількість листів роботодавцям викликала у багатьох компаній питання, звідки Інспекція з праці могла дізнатися про можливі порушення трудових прав співробітників.

Річ у тім, що державні відомства можуть обмінюватися інформацією про зарплати українців, пише "Дебет-Кредит". Цей механізм визначений постановою Пенсійного фонду №11-1. Вона регулює обмін даними, які можуть сигналізувати:

про використання праці не оформлених офіційно працівників;

про інші порушення трудового законодавства.

Відповідна постанова набула чинності ще у серпні 2017 року і досі діє.

Обмінюватися інформацією між собою можуть:

Пенсійний фонд та Державна служба з питань праці;

Державна податкова служба та Пенсійний фонд України.

