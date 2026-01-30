Як зросла заробітна плата?
У порівнянні з листопадом зарплата по Україні збільшилася на 13,8% і сягнула 30 926 гривні, передає 24 Канал з посиланням на Державну службу статистики.
За даними статистики, найвищий показник середньої зарплати склав майже 50 тисяч гривень. Лідерами за рівнем оплати праці у грудні були:
- місто Київ – 48 449 гривень;
- Луганська область – 45 160 гривень;
- Київська область – 31 200 гривень.
Водночас ситуація значно відрізнялася в інших областях. У регіонах з найнижчими зарплатами заробітки не дотягували до середнього показника по країні близького 10 тисяч гривень.
Регіонами з найнижчим рівнем оплати праці стали:
- Чернігівська область – 22 752 гривні;
- Чернівецька область – 22 450 гривень;
- Кіровоградська область – 22 110 гривень.
Найбільші зарплати наприкінці минулого року платили у галузі інформації та телекомунікації (74 981), найменше – у сфері творчості, мистецтва та розваг (17 766 гривень).
При цьому разом усі регіони заборгували по виплаті зарплати 3,6 мільярда гривень на 1 січня 2026 року.
Важливо! Держстат публікує дані по зарплаті до виплати податків. Тобто "на руки" у грудні 2025 року середня зарплата становила близько 23 813 гривень.
Яка зарплата була у листопаді?
Нагадаємо, що у листопаді середня зарплата по Україні зросла усього на 0,9% порівняно з жовтнем і склала 27 167 гривень, пише Держстат.
В іншому рівень заробітних плат мало змінився за місяць:
- Як показала статистика, найбільше у листопаді платили теж у Києві – в середньому 40 633 гривні в місяць.
- Найменші доходи отримували штатні працівники у Кіровоградській області – 19 079 гривень на місяць.
Позитивним є той момент, що заборгованість по заробітній платі зменшилася. На 1 грудня 2025 року цей показник по країні становив 3,8 мільярда гривень.
Зауважте! У листопаді минулого року до трійки лідерів по зарплатах входила Дніпропетровська область. Вона була на другому місці із рівнем оплати праці у 31 706 гривень. Але у грудні втратила свої позиції.
Що ще треба знати про зарплату в Україні?
З початку 2026 року в Україні підвищили мінімальну заробітну плату. Вона зросла з 8 тисяч до 8 647 гривень. Відповідно переглянули й погодинну оплату праці – мінімальна ставка збільшилася з 48 до 52 гривень за годину.
З 1 січня також суттєво зросли доходи працівників освіти. Йдеться про вчителів, викладачів, науково-педагогічних працівників і вихователів дитячих садків – їхні виплати підвищили одразу на 30%. У Міністерстві освіти і науки повідомляють, що з 1 вересня заплановане ще одне зростання зарплат у цій сфері на 20%.
Позитивні сигнали надходять і від бізнесу. За даними Європейської бізнес-асоціації, переважна більшість компаній (94%) планують переглядати зарплати у 2026 році. Найчастіше роботодавці говорять про підвищення в межах 11 – 15% або 5 – 10%, тоді як кожна десята компанія розглядає можливість збільшення оплати праці одразу на 16 – 20%.