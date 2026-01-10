Яка тарифна ставка працівника першого розряду у 2026 році?

Тепер тарифна ставка працівника першого розряду піднята до 3 470 гривень замість 3 195 гривень, що вплине на розмір виплат у всьому бюджетному секторі. Такі зміни передбачені урядовою постановою №4 від 2 січня 2026 року, пише 24 Канал.

Відтепер посадові оклади рахують за новим базовим показником, а керівники установ мають забезпечити диференціацію зарплат.

Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2026 року,

– йдеться у документі.

Водночас мінімальні оклади будуть підвищуватися за рахунок надбавок, доплат та премій із урахуванням складності роботи, відповідальності, кваліфікації та результатів працівників.

Чи буде надалі зростати зарплата бюджетників?

Базовий показник зарплати планують збільшувати й у наступні роки, згідно із Бюджетною декларацією на 2026 – 2028 роки. Виплати зростуть:

із 1 січня 2027 року – до 3 744 гривні;

із 1 січня 2028 року – до 4 018 гривень.

Довідково: Місцеві органи влади зобов’язані привести свої нормативи щодо оплати праці у відповідність до постанови. Завдяки цьому механізму зарплати бюджетників зростатимуть поступово та стануть більш справедливими.

