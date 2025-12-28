Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.
Як зростуть зарплати бюджетників у 2026 році?
За ініціативи Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України Кабінет Міністрів затвердив застосування коефіцієнта 2,5 при визначенні розміру посадових окладів фахівців, які працюють у сфері соціальних та реабілітаційних послуг.
У Мінсоцполітики підкреслили, що безпосередньо від таких працівників залежать доступність і якість допомоги для людей, які її потребують.
Це означає зростання посадових окладів приблизно на 150%,
– пояснили у міністерстві.
До прикладу:
- у соціального менеджера (15 тарифний розряд): з 8 243 гривень до 20 607 гривень (+150%);
- у фахівця із соціальної роботи (12 тарифний розряд): з 6 773 гривень до 16 932 гривень (+150%).
"Робота соціального працівника вимагає великого ресурсу, який вимірюється не лише фаховістю, а й емоційним включенням, здатністю співчувати та допомагати. Підвищення оплати праці соціальних працівників – це крок до справедливої підтримки тих, хто щодня підтримує інших", – зауважив міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін.
Як зростуть заробітні плати для викладачів і вчителів у 2026 році?
У Державному бюджеті України на 2026 рік заклали підвищення зарплат учителів, викладачів та науково-педагогічних працівників. Йдеться про 30% з 1 січня і 20% з 1 вересня.
Також уряд профінансував щомісячні доплати для вчителів. Так, понад 409 тисяч педагогів отримуватимуть щомісячні доплати за роботу в несприятливих умовах праці у період з січня по серпень 2026 року.
Окремо Міністерство освіти і науки України розробило чотири моделі підвищення зарплат учителів. Вони не пов'язані з раніше анонсованими підвищеннями у 2026 році.