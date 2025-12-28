Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.
Как вырастут зарплаты бюджетников в 2026 году?
По инициативе Министерства социальной политики, семьи и единства Украины Кабинет Министров утвердил применение коэффициента 2,5 при определении размера должностных окладов специалистов, работающих в сфере социальных и реабилитационных услуг.
В Минсоцполитики подчеркнули, что непосредственно от таких работников зависят доступность и качество помощи для людей, которые в ней нуждаются.
Это означает рост должностных окладов примерно на 150%,
– объяснили в министерстве.
К примеру:
- у социального менеджера (15 тарифный разряд): с 8 243 гривен до 20 607 гривен (+150%);
- у специалиста по социальной работе (12 тарифный разряд): с 6 773 гривен до 16 932 гривен (+150%).
"Работа социального работника требует большого ресурса, который измеряется не только профессионализмом, но и эмоциональным включением, способностью сочувствовать и помогать. Повышение оплаты труда социальных работников – это шаг к справедливой поддержке тех, кто ежедневно поддерживает других", – отметил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.
Как вырастут заработные платы для преподавателей и учителей в 2026 году?
В Государственном бюджете Украины на 2026 год заложили повышение зарплат учителей, преподавателей и научно-педагогических работников. Речь идет о 30% с 1 января и 20% с 1 сентября.
Также правительство профинансировало ежемесячные доплаты для учителей. Так, более 409 тысяч педагогов будут получать ежемесячные доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда в период с января по август 2026 года.
Отдельно Министерство образования и науки Украины разработало четыре модели повышения зарплат учителей. Они не связаны с ранее анонсированными повышениями в 2026 году.