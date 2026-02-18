Какой будет выплата при декрете, если женщина застрахована?

Если женщина работает официально и за нее уплачиваются страховые взносы, то помощь ей назначается согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

В этом случае отпуск "делится" на несколько частей. Он длится:

70 календарных дней до дня родов;

а также – 56 календарных дней после.

Важно! Срок отпуска после родов составляет 70 дней, если возникли осложнения или произошло рождение 2 и более детей.

Женщинам, отнесенным к 1 – 3 категории лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, помощь выплачивается за 180 календарных дней указанного отпуска (90 календарных дней до родов и 90 календарных дней – после родов),

– указывает ПФУ.

Заметим, что в этом случае помощь выплачивается в полном объеме. Сколько реально дней использовано до родов – роли не играет.

Застрахованным женщинам предоставляется 100% от средней заработной платы (дохода). Эта выплата рассчитана по установленному порядку.

Такая помощь: