Какой будет выплата при декрете, если женщина застрахована?
Если женщина работает официально и за нее уплачиваются страховые взносы, то помощь ей назначается согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании".
В этом случае отпуск "делится" на несколько частей. Он длится:
- 70 календарных дней до дня родов;
- а также – 56 календарных дней после.
Важно! Срок отпуска после родов составляет 70 дней, если возникли осложнения или произошло рождение 2 и более детей.
Женщинам, отнесенным к 1 – 3 категории лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, помощь выплачивается за 180 календарных дней указанного отпуска (90 календарных дней до родов и 90 календарных дней – после родов),
– указывает ПФУ.
Заметим, что в этом случае помощь выплачивается в полном объеме. Сколько реально дней использовано до родов – роли не играет.
Застрахованным женщинам предоставляется 100% от средней заработной платы (дохода). Эта выплата рассчитана по установленному порядку.
Такая помощь:
- не может быть больше чем максимальная база начисления ЕСВ;
- не зависит от страхового стажа;
- и не может быть меньше суммы, что была рассчитана с минималки.